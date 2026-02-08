校長摩鐵激戰人妻下屬！傳訊喊「濕了整晚」遭告下場慘了

社會中心／綜合報導

花蓮縣教育界爆發校長倫理醜聞！一名伍姓前校長，在出差時因與人妻下屬 A 女發生婚外性關係，事後更傳送「濕了整晚！需要補一下」等具性暗示之言語騷擾，遭監察院彈劾並移送懲戒法院。懲戒法院近日審結，判決伍男「降壹級改敘」。





伍男搭乘Uber因搞錯地址無法載回原住處，因此叫司機將他和人妻同事到附近的摩鐵。





▌烏龍 Uber 載往摩鐵，雙方發生關係

根據判決書指出，113 年 11 月 21 日，伍男與 A 女前往台北參加會議。會後兩人與某國中校長聚餐飲酒，原本要搭乘 Uber 返回住宿地點，卻因該名校長誤設地點，且司機後續另有行程，無法載兩人返回原宿處，伍男遂指示前往鄰近汽車旅館投宿。

伍男坦承與 A 女在房內發生性行為，但強調雙方為「合意」。雖然 A 女事後控告被侵犯，但檢察官認定依現存證據不能證明 A 女證詞，予以不起訴處分。然而，懲戒法院認為，伍男身為校長且有配偶，卻未能顧及男女交往分寸，嚴重破壞他人家庭生活圓滿。





女同事事後告伍男載摩鐵侵犯她，但伍男卻稱兩人是自願發生關係。





▌「濕了整晚」簡訊騷擾，人妻直呼噁心

最令法院認定失職的關鍵之一，在於事後伍男的言語騷擾。隔日中午，伍男傳訊息邀約 A 女餐敘遭拒絕後，竟傳送：「濕了整晚！需要補一下」等具性暗示之語句。儘管伍男辯稱對話熱絡、並無不悅，但 A 女在調查時直言：「我覺得很噁心，對，我覺得噁心死了」。法院認定這已符合性騷擾防治法，嚴重貶損人格尊嚴，讓 A 女感受受冒犯。





伍男隔天還傳訊給人妻同事說「濕了整晚！需要補一下」，女同事直言「噁心死了」。





▌校長職位於事前遭撤，法院重判降級

懲戒法院審理後認為，伍男身為小學校長，是學校的領導者，應以身作則、樹立專業形象，卻發生婚外情與性騷擾等違失行為，導致公眾喪失對教育職務的信賴，嚴重損害政府及學校信譽。法院審酌後考量，伍男身為教育人員且有配偶，於男女交往分寸上本應謹慎。發生性行為後又以文字性騷擾 A 女，導致相關單位業務受影響。而伍男案發後已遭解除校長職務、回任教師並記過 2 次，且表達深自懊悔；最終，懲戒法院判決伍男「降壹級改敘」，以維護公務紀律。

