校長摩鐵激戰女同事！傳訊「濕整晚要補一下」遭拒 下場出爐

花蓮一國小校長偷吃女同事，校長職位被拔除。示意圖／Pixabay

花蓮縣富里鄉永豐國小前校長A男，於民國113年到一所國立大學出差參加會議，同行的還有一名花蓮縣政府任務性編組女職員。兩人晚上餐敘之後叫Uber要回到訓練中心，但友人將下車地點設錯，所以A男就和女子去了鄰近的汽車旅館過夜，並發生性行為。隔天A男傳訊給女同事說「濕了整晚！需要補一下」，但女同事不願意再提這件事，後來此事被女同事的老公發現，開記者會說老婆是被逼的，花蓮縣政府介入調查，懲戒法院也對A男做出裁罰行為。

廣告 廣告

據判決書指出，113年11月21日當晚，A男和女同事及另一名花蓮縣某國中校長餐敘，這名國中校長幫A男叫Uber時設錯地點，但因為Uber司機已經接新的單子，不能再載A男及女同事回訓練中心，所以只載他們到鄰近的汽車旅館，由A男登記住宿，兩人當晚發生了性行為。

隔天，A男傳訊息給女同事「濕了整晚！需要補一下」，女同事即時回應「跳過這種話題」，懲戒法院認為女子已向A男表達不悅，該言語涉及性騷擾。A男還約女子吃飯，女子回覆「我要暫時不跟你見面」、「不要啦，我要在家顧孩子」等語拒絕。

114年2月20日女同事的老公召開記者會表示老婆在會議後餐敘飲酒，酒醉後被A男乘機帶到汽車旅館發生性關係，不是自願的。隔天花蓮縣政府介入調查，並依據114年4月1日花蓮縣政府所提專案調查小組調查報告認定A男與女子於雙方各自婚姻存續中曾發生性關係。又據女子114年3月31日向花蓮縣政府所提出申訴，表示該日非自願與A男發生性行為。

法官指出，A男身為校長且已婚，並兼學校性別平等委員會主任委員，本應以身作則、謹言慎行，卻嚴重欠缺性別意識，不具性別敏感度，未能反思其不當互動界線，不僅傷害女子人格尊嚴，更損及政府及學校信譽及公眾對校園環境之信任有重大違失。

檢方認定A男與女子的性行為屬合意性交，所以未構成刑責，但他遭花蓮縣政府解聘校長職務，回任教師，且記過2次，後又移送監察院，被懲戒法院判決降壹級改敘，意思是將其現職的「俸級」或「薪級」調低一級，並重新敘定較低的薪水，在2年期間內，不得晉級、升職。



回到原文

更多鏡報報導

新都市傳說！台北車站地底藏「神秘膠囊旅館」？ 一票網跪求入住

狼父對親生3名國小女兒下手 7年性侵猥褻175次！法官震怒重判663年

好可怕！妹子「口罩對折放口袋」上廁所 被割出16公分血痕

4歲女童幼兒園突中風「無法說話、站立」！醫示警：出現3症狀要小心