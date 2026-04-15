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校長染紅騙兩岸／國立科大校長陷學倫爭議 立委籲國科會秉公調查、改善補助機制
本刊接獲爆料，指控台中科大校長陳同孝疑似一稿兩投 ，同時向國科會與中國申請補助，甚至在論文標註「Taiwan、China」，且未在校長選舉時確實揭露。但陳聲稱不知情，是遭人抹黑，國科會也已啟動調查。對此，立委郭昱晴、陳培瑜日前質詢國科會主委吳誠文時強調，國科會必須公開透明，並改善申報學術補助的機制，防堵案件再發生的可能性。
立委郭昱晴質詢吳誠文時，特別關心本案初審與複審時程進度，並追問若調查屬實，會追回補助嗎？吳誠文表示，預計4月底學校調查完畢回函，並依照倫理委員會審查決定懲處。郭昱晴認為，這起事件凸顯補助重複申請、跨國審查的困難度。她建議，國科會不能只靠檢舉，應建立跨國補助比對機制。
另外，立委陳培瑜也表示，中科大校長遭爆一稿多投；去年，台師大則發生女足抽血案。這兩件事，都是相當重大的學術倫理案件，引發眾多國人注目，也分別進入調查程序當中。目前，對應近期的學倫案件，吳誠文在質詢中表示除了在各項會議重申之外，國科會同時也修改了處置辦法，加重學倫罰則。
除了宣導與加重罰則之外，陳培瑜也建議吳誠文，能否在國科會的架構之下，建立學倫案件查詢平台。畢竟，學倫案件不是只有國科會或教育部應該關心，各個部會都有與教授們合作的機會，若能在合乎各項法規、保護學術研究的前提下建立平台，將第一時間的相關調查公開予社會大眾，她認為這是對於學術倫理的一層保障。
吳誠文允諾，國科會將在2個月內，進行相關評估，期待未來在學倫議題上，能有更公開透明的作為。
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