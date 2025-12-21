校長變色狼！弔唁喪父女師竟在車內強吻襲胸 辯「婚外情」遭法院打臉

校長變色狼！弔唁喪父女師竟在車內強吻襲胸，台東國小校長丟教職。示意圖

台東某國小黃姓校長2022年到一名喪父女老師住處捻香，事後請女老師開車載他離開，不料黃男一上車竟不斷開黃腔，還對女老師伸魔爪，瘋狂強吻、舔耳、襲胸摸大腿；女老師不堪受辱憤提告，黃男去年被依性騷擾罪判處拘役及緩刑定讞，另校方解聘且2年不得任教師處分。黃男不服再提行政訴訟，厚顏稱與女老師為婚外情，台東縣政府處分違法等，但遭高雄高等行政法院判決駁回，要他滾出教育圈！

據了解，黃姓校長在台東長期推動偏鄉教育，形象陽光正面，本案發生後他先被解除校長職務轉任教師，性騷擾刑事判決定讞後，校方召開教評會決議解聘，且2年不得再任教師，決議於去年10月報請台東縣政府核准。

判決指出，2022年11月間，與黃男曾在同校任教的一名女教師父親過世，黃男親赴對方家中捻香，結束後請女教師開車載他前往體育場。女教師強忍喪父之痛開車上路，坐在副駕駛座的黃男卻開始講黃色笑話，讓她焦慮又害怕。

女教師報案時表示，當時黃男言語中透露出好像要安慰她，卻突然從副駕駛座撲過來拉住她強吻，甚至將舌頭伸進來。她當場嚇到拼命閃躲，還對黃男說：「不行這樣子！我們都結婚了！」黃男卻不停手，接著舔她右耳、隔衣揉捏胸部，甚至掀起她的裙子撫摸大腿，又說想舔她胸部，但被她拒絕。

她表示，過程中黃男持續性騷言語，經她一再拒絕並提醒雙方都是已婚身份，黃男下車時竟還拉下她的口罩，親一下後才下車。

黃男到案則承認，途中「有短暫親吻女教師嘴唇，舔耳朵也有，有隔著衣物摸她胸部，大腿是在快下車前有摸，但時間短暫」，還說這就是「加油打氣鼓勵，因為她在開車，在下車前，有再去親吻對方嘴唇，一瞬間的事情，吻別而已。」他承認沒有得到女方同意，因為以前當同事時相處愉快，很久未見，所以聊的愉快，情不自禁，當時思慮未周，願意認錯道歉賠償等。

事後女教師提告黃男性騷擾，台東縣政府2023年將黃男改調他校，隨後依據校安會議結果將其解聘。刑事部分，台東地院二審依違反《性騷擾防治法》判處黃男拘役50天及30天，緩刑2年確定。

黃男不甘丟掉教職飯碗提起行政訴訟，主張解聘處分太重，違反比例原則。他在法庭上還辯稱與女教師是「婚外情」，腦補稱對方是因為要對丈夫交代才提告性騷。

但行政法院法官審理時發現，黃男在刑事偵訊時親口坦承未經同意伸狼爪，且女教師指控均與行車記錄器內容相符，認為黃男當時身為校長，卻利用教師喪父的脆弱時刻對被害人性騷擾，嚴重毀損師道，台東縣政府解聘並限制2年不得聘任，處分無違法，判決黃男敗訴。



