政治中心／顏一軒、鍾如婷報導

為迎接台灣大學即將在2028年到來的百年校慶，校長陳文章近日專訪4位總統級校友賴清德、蔡英文、馬英九與陳水扁，而相關畫面已於今（7）日釋出。陳文章受訪時表示，4位總統雖然背景與風格各異，但他觀察到他們都有一個共同點，就是深厚的「台大人榮譽感」，無論外界如何評價，4名總統都以身為台大人為榮，並在各自的道路上展現出不同的責任與堅持。





記者提問，校長您這次化身為記者採訪了幾位前總統，有無遺珠之憾、沒有放上去的片段？對此，陳文章笑回，當然還是有，稍早播放的只是4位總統集合出來大概10分鐘的影片，「那我採訪每一位總統都超過一小時，有非常多很有趣的畫面，都會放在官方YouTube上面」。

廣告 廣告

陳文章說，每位總統到了採訪尾聲都不太願意結束，但4位總統的共同點就是都具有台大人的榮譽感，不管他們做了多少事、受不受到大家的肯定，他們會覺得有台大人的榮譽感。

談及每一位總統的風格，陳文章分析，陳水扁比較親民、講話也比較鄉土化；馬英九就是典型的乖學生類型，給人一種很正直、想把事情做好的人；他自己也說他是個好學生，還開玩笑說老師都特別注意他，字也寫得很端正。

蔡英文部分，陳文章透露，蔡前總統非常努力學習，不管在哪一個階段，她在大學時學到英美法的基本功，而到了康乃爾大學（Cornell University ）念碩士班時，由於會點到每個學生，還要跟老師「對話」與「辯論」（Debate），所以她後來談判、應對，都是當時與老師對談，所鍛鍊出來。

陳文章回顧，蔡英文爾後轉赴倫敦政經學院（LSE）就讀時又有不同感受，她對人法律、社會、國際上所了解的世界觀，是因為她在LSE時，而對世界觀有了不同看法。

他接著透露，「賴清德總統受訪的時候，我看到他有兩個面向。一方面他真的很懷念台大生活，還說想約時間再來椰林大道騎腳踏車、散步；他以前念的是獸醫系，後來才轉到復健系；另一方面，他對國家有很強的使命感，談到國家安全、人民生活，講得很有責任感，也說他要把能做的事都做好」。

「每個總統講得都不太相同，我非常享受採訪4位總統」，陳文章期盼，希望在2028年前，他們都能再回來台大演講，並跟師生有進一步的互動。





原文出處：快新聞／校長變記者！專訪4位總統級校友 陳文章：他們都有台大人榮譽感

更多民視新聞報導

賴總統喊2027年前重啟核三？ 府怒批無中生有：未指示不要綠電

4委員被提名人都被藍白封殺 NCC親曝持續「被癱瘓運作」

藍營又造謠？張麗善喊「湖山水庫別設光電」 經濟部打臉：未發函

