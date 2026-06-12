校長變身情歌王子獻唱又Rap送祝福 成大畢業生驚喜又感動

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〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學日前舉辦畢業生餞別宴，現場不只有音樂、表演與祝福，更有校長沈孟儒化身「情歌王子」親自獻唱，還首度加入自創Rap橋段，讓畢業生驚喜連連，直呼感動。

6月7日餞別宴活動由成大畢聯會主辦，一開場便由校長沈孟儒與管弦樂團、合唱團及畢聯會學生聯手演出，合唱《遇見》、《牽掛》、《月亮代表我的心》等歌曲。沈孟儒深情向畢業生告白：「各位親愛的畢業生，遇見你，是校長人生中最美麗的意外之一。」1句話立刻引來全場歡呼。

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演唱過程中，沈孟儒還驚喜穿插自創Rap，唱出「去吧！去抒寫屬於你們的人生；成大以你為榮，這句話，從來就不是客氣；社會的浪潮，阻不了夢想磁場；展翅的雄鷹，終究要飛向遠方……」以充滿力量的歌詞勉勵畢業生勇敢追夢。學生事前毫不知情，意外收到校長精心準備的驚喜，感動不已。

除了暖心獻唱，沈孟儒延續去年作風，貼心提供計程車車資補助，希望學生聚餐後平安返家，避免酒後駕車。校方表示，活動結束後確實已有學生提出申請，目前已收到7張計程車收據。

當天活動也安排多項創意演出，其中有學生模仿綜藝天王吳宗憲主持跨年晚會時意外發生機車騎士「誤闖舞台」的經典畫面，戴著安全帽騎著單車登場，維妙維肖的演出笑翻全場。加上學生社團輪番帶來精彩表演，讓整場餞別宴充滿歡笑、感動與不捨，也為畢業生的大學生涯留下難忘回憶。

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