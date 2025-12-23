校長退休變「信義區媽祖婆」！89歲嬤率長輩登台北小巨蛋

記者蔣季容／台北報導

89歲的林陳子春投入社區服務，被信義區永安社區民眾稱為「媽祖婆」。（圖／社家署提供）

89歲的林陳子春原是校長，退休後轉身投入社區服務，被信義區永安社區民眾稱為「媽祖婆」。她帶領的團隊不僅多次在銀髮活力秀奪金，還曾登上台北小巨蛋。衛福部政務次長呂建德表示，截至今年11月全國已布建5210處社區照顧關懷據點，讓多元對象及不同健康的高齡者，都可以在住家附近獲得所需服務。而衛福部將持續深化據點服務，明年推動社區照顧關懷據點2.0，並擴大獨居老人服務。

衛福部今（23） 日在台灣戲曲中心大表演廳舉行「114年社區金點獎」頒獎典禮，行政院政務委員陳時中、衛福部政務次長呂建德、立委王月琴及王育敏等人到場。現場揭曉20個得獎名單，包括15個金點之星（團體獎）、5位社區據點金點英雄。

今年入圍者中，台北市信義區永安社區照顧關懷據點的89歲理事長林陳子春，是居民口中最溫暖的「媽祖婆」。林陳春子從民國44年就投身教職作育英才，更曾擔任校長，退休後轉身投入社區服務。她憑藉堅定的信念與親力親為的熱情，從零開始凝聚社區意識，成功將據點拓展至擁有24個多元班級的規模，讓長輩在太極、排舞與歌唱中找回生活重心。她帶領的團隊不僅多次在銀髮活力秀奪金、登上台北小巨蛋，更在世界舞台上閃耀。

另一名是入圍者是財團法人新北市金包里慈護宮社區照顧關懷據點秘書長曾碧霞，她是一位曾受憂鬱症所苦的退休代課老師，在投入關懷據點後，以企業化經營的社福思維，運用過往經營咖啡廳的經驗，創立「千歲咖啡」品牌，將長輩從單純的被照顧者，培力成為專業職人。長輩們從磨豆、手沖學起，已有4位高齡學員考取咖啡師證照，甚至組成「行動咖啡館」前進醫院慰勞醫護，展現極致的生命價值。

此次開場的表演曲，是今年入圍者在交流培訓時，每個人寫下「對超高齡社會的願望」各一句話 ，再透過專業編成曲子。歌詞包括「誰說老了只能是褪色的畫」、「稚嫩的童顏 與白髮對話 幸福就是當下」、「老的慢一點 活得好一點 是唯一的想望」、「青銀共學 忘記了時差 」等。社家署長周道君說，作成曲子是今年的創意，後續可能將配合宣導影片來運用。

陳時中致詞時表示，明年（115）高齡人口將增加至20％，希望努力讓高齡者都能健健康康，讓失能者變少、平均餘命增加，因此社區關懷據點也要增加，期望未來跨黨派立委能替大家爭取更多福利。

陳時中出席「114年社區金點獎」頒獎典禮。（圖／記者蔣季容攝影）

呂建德則說，截至今年11月全國已布建5210處社區照顧關懷據點，讓多元對象及不同健康的高齡者，都可以在住家附近獲得所需服務。而衛福部將持續深化據點服務，明年推動社區照顧關懷據點2.0，並擴大獨居老人服務，提供關懷訪視、電話問安、送餐服務等。

