校長退而不休 帶領社區長輩一起成長

現年70歲的嚴秀鳳，15年前從校長一職退休後回到婆家，台南大內區環湖社區，這在個沒有紅綠燈的偏鄉村落，連社區發展協會的營運都岌岌可危，於是她與兩位昔日教學夥伴，一起帶動長輩學習， 15年來，3人發揮教學專長，陪著長輩組防暴劇團，在地健康老化！

「你這隻畜生 閃開啦。」

防家暴的大內高手，是大內區的環湖高齡劇團。

「大家跟著我說一次，歹言歹語最悲哀，好言好語福氣來。」

在偏鄉推動防止家暴，連劇團指導老師也難免遇上阻力！

環湖樂齡中心執行秘書 吳淑妃：「我被轟下台的時候，就有女性長輩，她們就過來把我抱一抱。」

長輩力挺國小主任退休的吳淑妃，因為背後有真正的大內高手！

環湖社區長者：「我們這些老人無處去，都來這裡 校長很會帶領。」

環湖社區長者 潘翠霞：「校長照顧我們 真的，我們在這裡很享受，有個溫暖的家在這裡。」

長輩讚歎的校長是她，嚴秀鳳，15年前退休返鄉，接手面臨評鑑危機的社區據點。

環湖社區發展協會執行長 嚴秀鳳：「我的長輩有三分之二不識字的，他們很珍惜這樣學習的機會，所以我將社區長輩，當成我自己的長輩，那我只有一個想法 就是說 ，看到別人成長 自己也跟著成長。」

她號召兩位昔日教學夥伴，3人從小孩教到長輩，教育熱情，照亮偏鄉！

環湖樂齡中心講師 郭首麗：「做這些事情，也是在為我未來的老後人生，更加精采 更加有尊嚴。」

多次拿下樂齡奉獻獎的3人，為社區奉獻教學專長，15年來也陪著長輩，一起歡喜變老！

