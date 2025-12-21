校長陪女師赴家人告別式 車內強吻、襲胸得逞！不滿被解聘結果曝

社會中心／陳韋劭報導

黃姓校長在車內性騷擾女師。（示意圖／資料照）

台東某國小黃姓校長日前參加同校女老師家屬告別式，趁與女師同車之際，對女方襲胸、強吻、舔耳，女老師不甘受辱，事後提告強制猥褻。黃姓校長被依犯性騷擾罪處拘役50、30天，宣告緩刑2年確定。校教師評審委員會決議解聘黃男，且2年不得聘為教師，黃男提出行政訴訟被駁回。

檢方調查，2022年11月11日，黃姓校長參加同校女老師的親屬告別式，事後由女老師開車載他離開，同日14時49分許，黃男趁車輛停等於路邊期間，先強吻女老師的嘴唇、舔其耳朵，另以手隔著衣物撫摸女師的胸部等身體隱私處。

廣告 廣告

同日15時4分許，黃男趁女老師開車之際，又以手撫摸其大腿等身體隱私處，女老師憤而報警。事件曝光後，黃姓校長已被解除校長職務，且降調他校當教師。

黃男應訊時坦承犯行，檢方依行車紀錄器譯文、行車紀錄器檔案等證據，認為黃男未施強暴脅迫或其他強制力，不達強制猥褻罪程度，改依違反性騷擾防治法起訴。

台東地方法院審理後，審酌被害女子心靈受創難以平復，迄今黃男亦未與女老師達成調解、和解等一切情況，依犯2個性騷擾罪，各判拘役50天、30天，應執行60天。可上訴。二審黃仍被依犯2個性騷擾罪，判處拘役50、30天、宣告緩刑2年定讞。

校教師評審委員會去年決議通過解聘黃男，且2年不得聘任為教師，台東縣政府核准，黃男向高雄高等行政法院高等庭提起行政訴訟，自訴就算有性騷擾行為，應可採記過以上懲處或啟動不適任教師輔導程序，解聘難符比例原則。

合議庭審理後，認為黃男對女教師性騷擾行為屬實，縣府原處分無違誤，駁回黃男告訴。

更多三立新聞網報導

張文執行「聲東擊西」縱火戰術！調虎離山分散警力 揮刀傷11人奪3命

台中前議長張宏年病逝！綁匪曾寫信願告知「藏鏡人」 案外案終成羅生門

天道盟內鬨槍擊1死！知情人士曝幕後原因 「江湖事」波及家人

桃園砂石廠私設暗管偷排廢水 5年海撈12億下場曝光

