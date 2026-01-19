校長難為？ 屏縣國中校長甄選錄取4人僅5人報名 今放榜

屏東縣政府公布115年度國民中小校長甄選結果。(記者羅欣貞攝)

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2026年屏東縣國中小學校長甄選結果今(19)日出爐，經過資績、筆試、實地訪評、口試後，錄取國中校長4人，國小校長16人，須再經8週儲訓合格後，才能取得儲備校長資格。此次國中校長錄取4人，其實只有5人報考，報名意願低引起熱議。

屏東縣政府辦理115年(2026年)國民中小學校長甄選，共有54人報名，其中國中5人、國小49人。依校長甄選簡章規定，第一階段的資績及筆試成績按錄取名額國中組3倍人員、國小組1.5倍人員，擇優國中5名，國小前24名參加第二階段到校實地訪評及口試，最後國中組錄取4人，國小組錄取16人，共錄取20人。甄選總成績經屏東縣國中小校長主任甄選小組審議確認，錄取名單今公告於教育處網站。

屏東縣府教育處表示，錄取者後續將至國家教育研究院參加8週基礎訓練，經儲訓期滿成績考核及格者，才能取得儲備校長資格，為增進儲備校長歷練，儲訓合格後未獲遴選為校長前，須借調教育處以2年為原則。全縣目前儲備校長國中4人、國小1人。

與之前報名情況比較，教育處統計，近年持續辦理校長主任甄選作業，國中校長報名人數持平，國小校長今年報名人數較去年增加。

國中校長錄取4人，只有5人報名，錄取率達80%，引起熱議，有教育界人士分析，面對少子女化、大環境日趨複雜，校長要面對來自民代、家長、教師等對象以及學生升學壓力，許多人就覺得「不如當主任或老師就好」。

教育處表示，透過國中小校長甄選，逐步培育並儲備優秀校長人才，鼓勵教育現場優秀的主任投入擔任學校領導者角色，持續為屏縣教育努力。

