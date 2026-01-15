校長、學生一鍵化身專業主播 東海大學攜手好好聽文創打造AI數位分身

東海大學與好好聽文創攜手合作，正式啟動「AI新聞台」，簽署「AI電視台伺服器合作暨新聞台MOU」。（圖/東海大學提供）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】東海大學與好好聽文創攜手合作，正式啟動「AI新聞台」，未來在校園裡，不論是張國恩校長還是大一新生，都能透過AI技術變身彷彿真人栩栩如生的主播，人人都可以擁有「數位分身」播報校園新聞。

甫建置高階伺服器算力中心的東海大學，於13日在第一會議室與好好聽文創傳媒公司簽署「AI電視台伺服器合作暨新聞台MOU」，宣布聯手推出全新「AI新聞台」，將高階算力投入AI新聞產製，盼以科技賦能學術研究與學習。好好聽文創董事長潘祖蔭表示，此平台歷經近一年系統開發與測試才完成，打造可自主運作的AI新聞與影音平台。他強調，影音內容生成對於算力需求相當高，正是看準東海的算力中心能提供穩定且高效的運算效能，提升影音產製的「品質」與「產量」，未來文字、聲音與影像皆可在同一平台轉換生成，為AI教育與應用開創嶄新可能。

簽約儀式上，東海張國恩校長、好好聽文創傳媒潘祖蔭董事長、技術總監陳宥瑾、東海劉正副校長及一級主管等人皆出席。（圖/東海大學提供）

簽約儀式上，東海大學張國恩校長、好好聽文創傳媒潘祖蔭董事長、技術總監陳宥瑾、東海劉正副校長、楊定亞教務長、龍鳳娣學務長、楊朝棟圖資長、廖敏旬國際長、公事處黃兆璽處長、國際學院幸雅各院長、法律學院蕭淑芬院長等人皆出席。

校長張國恩表示，東海近年來將AI與算力視為重要的教育建設，積極建構高速運算環境，讓師生能在真實情境中進行實作，培養兼具專業與科技素養的新世代人才。他說，好好聽長期深耕聲音媒體與影音內容製作，具備豐富的新媒體實務經驗，更是校園高階算力中心首度合作的企業，這個平台透過「Authoring tool」概念來客製化地方新聞台，為教育與學習場域創造更多可能，未來甚至可應用到醫療、政府等單位，打造AI新聞產製、內容實作新案例。

透過AI技術變身彷彿真人栩栩如生的主播，人人都可以擁有「數位分身」播報校園新聞。圖為AI新聞畫面。（圖/東海大學提供）

潘祖蔭指出，好好聽創業初期曾獲Google計畫投資支持產製影像內容，但面對小型企業人力有限的挑戰，開始思考如何利用AI優化流程，因而研發出一鍵式AI影音內容生成平台VidReel，在實際場域應用，未來隨著算力持續提升，不僅品質更好、產量更具規模，也能成為持續實驗與優化的重要基礎。潘祖蔭回顧30多年媒體經驗指出，傳統新聞台人力需求龐大，但隨著觀眾觀看習慣改變，電視台經營陷入困境，雖然AI不能創造新聞，但能重塑產製流程，協助我們應對大環境的改變，特別感謝張國恩校長的支持與遠見。