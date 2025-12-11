校門口急產驚魄！四寶媽「突臨盆」 幼兒園主任秒變接生員

宜蘭一名30歲產婦於校門口突然臨盆生產，這位陳姓產婦原本預產期還有兩週，卻在準備離開學校時突然出現產兆，她的小學三年級兒子見狀立即向幼兒園尋求協助。在救護車抵達前，產婦已順利產下第四胎男嬰，甚至幼兒園主任林秋萍還充當接生員，所幸母子均安，這場校門口的生產過程雖然緊張，卻也創造了一段特別的回憶。

宜蘭一名產婦突然出現產兆，在國小校門口產下一子。（圖／TVBS）

事件發生在9日，30歲的陳姓產婦上午陪同就讀小學三年級的兒子參加校外教學，下午兩點多返回學校後，她叫了計程車準備離開，卻突然感到劇烈腹痛，臉色變得慘白，男童見狀，立即跑到國小附設的幼兒園尋求幫助。幼兒園主任林秋萍聽到呼救後，跟著跑到幼兒園車棚，發現產婦已經即將臨盆，迅速衝回園所尋求支援，再度跑出來時，她才剛撥通電話求救，但小寶寶已經等不及要出生了。林秋萍見狀，立即伸手接住孩子的頭部，協助完成接生。林秋萍表示，原本計程車已經到達，但因為產婦的羊水已經流出來了，於是趕緊撥打救護車電話，沒想到寶寶就出生了。

廣告 廣告

宜蘭縣政府消防局救護人員表示，他們第一時間抵達現場時，胎兒已經產出。救護人員提到，當時產婦相當淡定，並告知這是她的第四胎，救護人員迅速為寶寶進行簡單處理，確認生命徵象穩定後，將寶寶還給產婦，並將母子送醫。這位陳姓產婦原本預產期還有兩週，卻意外在學校門口產下一名男嬰。林秋萍表示，這是她第一次遇到在校門口生產的情況，儘管整個過程非常緊張，但聽到嬰兒的啼哭聲是最美的樂章。這場突如其來的校門口產子事件，雖然驚險但最終母子均安，為這所學校留下了難忘的一刻。

更多 TVBS 報導

忘了自己出門運動…台中翁嘆流浪3天已沒用 警鼻酸：妻一直在門口等

台中婦衝街頭攔車！悲求助「載我找媽媽」 警鼻酸不敢講：她已離世

老兵變收銀員！美88歲翁丟退休金 網集資逾4千萬相助

韓機場收到捐款逾2萬附日文手寫信 暖心內容韓網大讚：真帥

