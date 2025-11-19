校門口拍改造制服廣告引反彈 服飾店遭雄女依《商標法》提告

業者來到高雄女中門口拍片說要改造乖乖牌女生，而影片中女生接受改造後身上有多處刺青，言語強調喜歡「8+9」男生，讓不少雄女學生感覺不受尊重。

雄女學生認為，「不是學生還穿雄女的衣服，然後還說什麼喜歡『8+9』那種帶有刻板印象的言論，看了就會覺得很生氣。」

不只雄女，服飾店吳姓業者也到高雄中學拍片，主題是將乖學生改造成「8+9」，同樣引發爭議。儘管影片改造對象穿的制服都沒學號，疑似是找校外人士假冒，但穿制服幫自家服飾店打廣告，言行涉及毀損校譽，也讓雄女校方決定提告、追究責任。

高雄女中校長鄭文儀回應，「沒有經過學校的同意，就穿著我們的校服在校門拍攝他們的商業宣傳影片，而且內容實際上是不符合我們雄女人的形象，那我們在昨晚11點就已經到警察局去報案。」

白色制服以紅線繡上校名，校方強調，雄女校名及校徽都在今（2025）年完成商標註冊，若要使用需向雄女申請，否則恐違反《商標法》。

高市警自強派出所長馬百駿說明，「業者扮該校學生拍攝影片，認為內容涉及冒用學生身分，校方已提出違反《商標法》告訴。」

服飾店吳姓業者表示，「該解釋我解釋，你們要提告的，我也不擔心你們提告好不好？」

19日上午服飾店還沒營業，業者前一晚則以IG限時動態回應不怕提告。警方表示已通知吳姓業者到案，全案訊後將函送高雄地檢署偵辦。

