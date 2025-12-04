校門口違規跨線！嬤孫噴飛數公尺 3人受傷送醫

（記者許皓庭／新北報導）新北市中和區積穗國小外今（4）日上午發生一起違規迴轉事故，一名 60 歲張姓婦人騎機車載著 7 歲孫女準備上學，行經員山路時疑似為了就近下車，跨越雙黃線欲在校門口前迴轉，卻遭一輛直行機車高速撞上。強大衝擊力使嬤孫雙雙噴飛數尺，直行的 20 歲江姓騎士也連人帶車倒地。三人隨後送往雙和醫院治療，皆意識清楚，無生命危險。

警方調查指出，事故發生在今晨 7 時 33 分，事發地點位於積穗國小正門前。當時張姓婦人正沿員山路往連城路方向直行，行經校門口時突然違規跨越雙黃線向左側迴轉，準備讓學童下車。就在車身尚未完全轉正的瞬間，對向江姓男子騎乘的機車正直行通過，兩車隨即猛烈碰撞。

廣告 廣告

從現場監視器畫面可見，張姓婦人迴轉至道路中央時，江男機車高速逼近，來不及反應便直接撞上機車前側。嬤孫瞬間噴飛、在地上連續翻滾，江男則被撞得倒地滑行，機車零件散落一地。救護人員到場後，張姓婦人多處擦挫傷並出現骨折情形，小朋友四肢擦傷、情緒受驚；江姓騎士也有多處擦挫傷，所幸三人送醫後皆無生命危險。

中和警分局獲報後立即抵達現場，並調派交通分隊進行勘驗與測繪，排除酒駕因素後，初步確認張姓婦人在校門口違規跨越雙黃線為事故主因。警方指出，因事故發生於學童上學尖峰時段，現場一度造成車流回堵，經協助疏導後交通恢復正常。

更多引新聞報導

2026犯太歲名單曝！命理老師點名五生肖須留心

F4回歸首站上海！五月天阿信入列名單？官方回應了

