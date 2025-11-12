校霸五十元索命1／13歲童人間蒸發隔年成白骨 他託夢：「找姓氏有水的」命案才會破

阿昌的骨骸在竹林裡被人發現，家屬悲慟認屍。（翻攝東森新聞）

2009年某天，台中市警察局清水分局田姓偵查隊長翻閱舊案卷宗時，看到一宗12年前發生的白骨命案，死者是當時就讀梧棲國中一年級、年僅13歲的阿昌，他入學不到一週便離奇失蹤。隔年，他的書包與制服在學校附近的偏僻竹林裡被人發現，旁邊還有一具被帆布覆蓋的白骨，案件當年因為查無他殺跡象，最終以意外死亡結案。

不過，田隊長注意到，卷宗內的筆錄內容有不少矛盾之處，直覺這起案件並不單純，詭異的是，當天深夜，他就夢見一名身材高大的少年站在霧中，哭著對他說：「要找姓名裡有水字邊的人辦，案子才會破！」夢醒後，他看了一下偵查隊的編制表，決定將這起塵封已久的命案，交由姓氏有「水」字邊的潘姓小隊長負責偵辦。

不久之後，田隊長又夢見同一名少年對他說：「你去我學校問問，就知道是誰害死我的。」由於夢境非常真實，上班之後，田隊長便請潘小隊長從學校的方向著手調查，也許是冥冥中注定，案情因此出現重大進展。為了釐清疑點，警方一共約談了60名案發當年的教職員工及學生，回溯案件的來龍去脈，並逐步拼湊出全貌。

剛升上國一的阿昌離奇失蹤，骨骸隔年才在竹林裡被發現。（翻攝畫面）

根據調查，1997年9月，開學不到一個星期，剛從國小升上梧棲國中一年級的阿昌，放學後沒有如常返家，家長一開始以為他是跟同學玩耍耽擱，並沒有太在意，但到了深夜還不見人影，甚至過了幾天都沒有兒子的消息，家長很擔心，四處張貼尋人啟事，並報警協尋，警方展開搜索，卻沒有任何發現。

兩名國二學長勒索學弟50元不成，竟殘忍將人殺害。（示意圖）

直到隔年春天，一位農民在學校附近的竹林挖竹筍時，掀開一塊半埋在土裡的帆布，結果赫然見到骨骸，警方獲報到場後，拉起封鎖線搜索，發現梧棲國中的校服、書包、課本都在白骨旁。由於死者可能是梧棲國中的學生，警方立刻通知阿昌的家長認屍，但因屍體早已腐化，只剩下骨骸，根本無法確認，之後經過DNA比對，才證實死者就是失蹤數月的阿昌。

