校霸五十元索命1／13歲童人間蒸發隔年成白骨 他託夢：「找姓氏有水的」命案才會破
2009年某天，台中市警察局清水分局田姓偵查隊長翻閱舊案卷宗時，看到一宗12年前發生的白骨命案，死者是當時就讀梧棲國中一年級、年僅13歲的阿昌，他入學不到一週便離奇失蹤。隔年，他的書包與制服在學校附近的偏僻竹林裡被人發現，旁邊還有一具被帆布覆蓋的白骨，案件當年因為查無他殺跡象，最終以意外死亡結案。
不過，田隊長注意到，卷宗內的筆錄內容有不少矛盾之處，直覺這起案件並不單純，詭異的是，當天深夜，他就夢見一名身材高大的少年站在霧中，哭著對他說：「要找姓名裡有水字邊的人辦，案子才會破！」夢醒後，他看了一下偵查隊的編制表，決定將這起塵封已久的命案，交由姓氏有「水」字邊的潘姓小隊長負責偵辦。
不久之後，田隊長又夢見同一名少年對他說：「你去我學校問問，就知道是誰害死我的。」由於夢境非常真實，上班之後，田隊長便請潘小隊長從學校的方向著手調查，也許是冥冥中注定，案情因此出現重大進展。為了釐清疑點，警方一共約談了60名案發當年的教職員工及學生，回溯案件的來龍去脈，並逐步拼湊出全貌。
根據調查，1997年9月，開學不到一個星期，剛從國小升上梧棲國中一年級的阿昌，放學後沒有如常返家，家長一開始以為他是跟同學玩耍耽擱，並沒有太在意，但到了深夜還不見人影，甚至過了幾天都沒有兒子的消息，家長很擔心，四處張貼尋人啟事，並報警協尋，警方展開搜索，卻沒有任何發現。
直到隔年春天，一位農民在學校附近的竹林挖竹筍時，掀開一塊半埋在土裡的帆布，結果赫然見到骨骸，警方獲報到場後，拉起封鎖線搜索，發現梧棲國中的校服、書包、課本都在白骨旁。由於死者可能是梧棲國中的學生，警方立刻通知阿昌的家長認屍，但因屍體早已腐化，只剩下骨骸，根本無法確認，之後經過DNA比對，才證實死者就是失蹤數月的阿昌。
校霸五十元索命2／帆布掩蓋白骨竟被當意外身亡原因曝光 2校霸供詞有異警鎖定追查
校霸五十元索命3／共犯靈前顫抖下跪認錯 凶手犯案後驚悚言行嚇壞家人
校霸五十元索命2／帆布掩蓋白骨竟被當意外身亡原因曝光 2校霸供詞有異警鎖定追查
阿昌的骨骸被發現後，梧棲國中學生間開始流傳「學長勒索學弟」「若不繳錢就會被活埋」的說法，很多人都曾聽過，有高年級學生會向低年級學弟收討保護費，並且對不從者動粗，阿昌的家長也曾向校方提出質疑，校方雖然有召集幾名問題學生面談，但因無人承認，也沒有直接證據，所以無法處理。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
吳亦凡獄中身亡？多版本死因瘋傳 都美竹「當年送他淪階下囚」現況曝！節目再揭往事
吳亦凡獄中身亡？多版本死因瘋傳 都美竹「當年送他淪階下囚」現況曝！節目再揭往事

韓團EXO前成員吳亦凡自4年前（2021）遭網紅都美竹爆料後入獄，至今已服刑近4年。近日網路瘋傳他在北京監獄內死亡，甚至出現「暴力事件」與「絕食身亡」等多種版本，但截至目前，北京官方與司法單位均未作出任何回應，消息真實性仍待查證。而當初揭露吳亦凡性侵事件的都美竹近況也曝光，她也在近日於節目上大談有關吳的往事。
校霸五十元索命3／共犯靈前顫抖下跪認錯 凶手犯案後驚悚言行嚇壞家人
校霸五十元索命3／共犯靈前顫抖下跪認錯 凶手犯案後驚悚言行嚇壞家人

案發當時黃姓及高姓學生二個人都已成年，他們也都否認涉案，並向警方聲稱：「畢業很久了，不記得了。」不過，警方比對當年的卷宗，發現他們的說詞前後不一，黃姓男子甚至在約談過程中多次提及：「那孩子已經走了，何必再查？」由於黃、高二人打死不認，案情始終無法突破、陷入膠著。
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚

前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。
立委學歷涉造假2／林思銘競選文宣「台大碩士」攏係假 她怒轟：昔嘲諷林智堅成迴力鏢
立委學歷涉造假2／林思銘競選文宣「台大碩士」攏係假 她怒轟：昔嘲諷林智堅成迴力鏢

國民黨立委林思銘遭前促轉會副研究員吳佩蓉踢爆碩士學歷涉造假，面對相關爭議，林堅稱清白，並搬出中選會法令，表示自己把「法律研究所」放經歷欄位，屬於合理範圍，沒有造假。但林的說法隨即又遭吳佩蓉打臉，她找出明確法條，痛批林身為律師，竟曲解法令，刻意將不存在的學歷改為經歷，根本就是詐騙！
校霸五十元索命／為50元遭殘殺卻當意外結案 國中生亡靈二度託夢決心復仇
校霸五十元索命／為50元遭殘殺卻當意外結案 國中生亡靈二度託夢決心復仇

28年前，一名國中生離奇失蹤，隔年才被人發現已成白骨，警方查無他殺證據，以意外結案，沒想到12年後，轄區警局的偵查隊長無意間翻閱到此案卷宗，當晚就被死者託夢，請他派姓名有水字的人負責偵辦，就會破案。夢醒之後，隊長指派潘姓小隊長重啟調查，最後鎖定2名死者的學長涉案，其中一人在死者靈位前痛哭認罪，坦承與同學向死者索討50元保護費不成，失手將死者殺害、棄屍，另一人自知難逃法網，也坦承犯案，懸案因此宣告偵破。
李連杰遭爆「換武僧心臟」！密友曝他回春「1關鍵」
李連杰遭爆「換武僧心臟」！密友曝他回春「1關鍵」

娛樂中心／于士宸報導62歲中國武打巨星李連杰有著「功夫皇帝」之稱，近年來雖然已淡出螢幕，日前卻因捲入「換器官風波」，再度引起網路話題。不少社群平台瘋傳驚悚傳聞，稱李連杰疑似接受少林武僧「秋風」的心臟移植，甚至全身貼有人造皮膚，看起來像「回春」一樣。對此，李連杰好友向華強太太陳嵐，昨日（11）開直播時也鬆口李連杰狀態提升的「1關鍵」。
花蓮 台11線拖板車打滑釀禍 貨車急煞遭撞駕駛不治
花蓮 台11線拖板車打滑釀禍 貨車急煞遭撞駕駛不治

台11線花東海岸公路花蓮豐濱段12日發生重大車禍，1輛大型拖板吊車疑過彎煞車時，車尾不慎滑到對向車道，駕駛貨車的56歲黃姓男子見狀趕緊煞車，不料卻遭後方小客車追撞翻車，人卡在車內動彈不得，救護人員到現場時發現黃男已失去生命跡象，且因傷勢過重未送醫，詳細肇事原因尚待警方調查。
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當

普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。
因「沒去洗腎」失聯…母急報警破門「驚見女兒倒家中亡」崩潰痛哭
因「沒去洗腎」失聯…母急報警破門「驚見女兒倒家中亡」崩潰痛哭

台中市南屯區驚傳一起死亡案件。一名患有疾病的吳姓女子（43歲），昨（12）日本要去醫院洗腎，卻遲遲未見人影，其母親在醫院的告知下非常心急，緊急報警；警消和吳女母親前往吳女住處後，隨即破門而入，卻驚見吳女已倒臥家中，明顯死亡。
輔大醫師看診遇刺 30歲男收押
輔大醫師看診遇刺 30歲男收押

天主教輔仁大學前校長、輔仁大學附設醫院醫師江漢聲11日遭30歲曾姓男子攻擊刺傷，校方12日再度發布聲明，除了對前校長表達關懷外，強調對任何的暴力滋擾行為會給予以最強烈地嚴正譴責，全力支持院方依法追究到底。而曾男遭警方移送後，新北地檢署依《刑法》殺人未遂等罪聲請收押禁見，由新北地方法院裁定收押不禁見。
高市社工侵吞補助款 良心不安自首
高市社工侵吞補助款 良心不安自首

任職於某知名社會福利基金會的張姓社工，因起貪念2度侵占身障者共6萬多元補助款，最後他良心不安，自己至派出所向員警坦承犯行。高雄地院法官認定張男符合自首要件，且事後也與基金會達成和解並分期賠償，法官審酌後依業務侵占罪判刑7月，得易科罰金，另宣告緩刑2年。可上訴。
62歲釣客突昏厥倒消波塊急送醫！搶命2小時救不回…魂斷八尺門漁港
62歲釣客突昏厥倒消波塊急送醫！搶命2小時救不回…魂斷八尺門漁港

基隆市八尺門漁港防波堤昨天（12日）下午發生死亡案，62歲張姓釣客，前往該處消波塊上海釣，不明原因昏倒，警消獲報，將人緊急送醫，不料，搶救2小時後宣告不治。後續警方將通知家屬，並報請檢方相驗釐清死因。
性犯罪者電郵曝「川普知道那些女孩」？ 白宮批民主黨議員爆料轉移焦點
性犯罪者電郵曝「川普知道那些女孩」？ 白宮批民主黨議員爆料轉移焦點

美國國會議員最新公布的文件顯示，已故美國性犯罪金融家艾普斯坦，在私人郵件中多次提到美國總統川普。川普則持續否認和艾普斯坦有關的任何不當行為。（戚海倫報導） 美國聯邦眾議院監督委員會民主黨議員，公
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見

新北市三重區
台南凌晨爆車禍！2轎車相撞5人送醫
台南市東區長榮路一段與林森路一段路口13日凌晨發生嚴重車禍，兩輛轎車相撞，造成共5人受傷。消防局接獲報案後立即派員前往，現場發現一車駕駛受傷送往新樓醫院，另一車4人（2男2女）則分別送往成大醫院治療。警方封鎖現場進行交通疏導與勘查，目前事故原因與責任仍在調查中。中天新聞網 ・ 3 小時前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
澎湖北辰市場凌晨大火 多個攤位燒毀
澎湖最大雜貨市場馬公北辰市場，今（13）日清晨突傳火警，適逢鳳凰颱風海陸警報解除，但外圍環流帶來雷雨胞仍在澎湖上空徘徊，雨勢不斷，卻無法遏阻火勢蔓延，火舌迅速吞噬1樓攤商區多個攤位，現場警報聲四起，澎湖縣政府消防局據報後，出動多輛消防車趕往馳援，警方也派員封鎖多個出入口，防止閒雜人等進出，影響救災進自由時報 ・ 57 分鐘前
新北住宅大樓暗夜大火！61歲女救出無呼吸 管理員：不知多少人受困
新北市八里區驚傳火警！今（12）日晚間10時許，中華路二段一處公寓大樓14樓竄出火煙，火勢不斷從窗戶往外噴出，警消人員獲報派遣24車60人前往搶救，趕抵後立即在現場架設水線灌救，目前傳出已有1名女子無呼吸心跳，已被救出送醫搶救中；該大樓管理員表示，目前不確定還有多少住戶受困屋內。至於現場狀況及起火原因，有待進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
殺人刑滿35天 又勒死女友遭收押
桃園市50歲李姓男子，民國97年談姊弟戀勒死歐姓人妻遭判刑18年6月確定，108年假釋出獄後，與51歲周姓女子交往，雙方分手後，李男本月10日前往周女住處求復合，兩人發生口角，李男竟又勒斃周女，事後他報警坦承殺人，檢方訊後聲押獲准。中時新聞網 ・ 2 小時前