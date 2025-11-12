校霸五十元索命2／帆布掩蓋白骨竟被當意外身亡原因曝光 2校霸供詞有異警鎖定追查
阿昌的骨骸被發現後，梧棲國中學生間開始流傳「學長勒索學弟」「若不繳錢就會被活埋」的說法，很多人都曾聽過，有高年級學生會向低年級學弟收討保護費，並且對不從者動粗，阿昌的家長也曾向校方提出質疑，校方雖然有召集幾名問題學生面談，但因無人承認，也沒有直接證據，所以無法處理。
警方當時根據相關線索，約談黃姓、高姓二名國二學生，二人都否認涉案，聲稱放學後，一人去打球、一人回家，都沒跟阿昌在一起，不知道他的下落。由於當時距離阿昌失蹤已經好幾個月，證據早就流失，警方雖然有檢查二人的身體與衣物，但並未發現可疑的傷痕或血跡，最終因缺乏他殺的直接證據，無法移送，最後只能以意外死亡結案，這起白骨命案就此成了懸案。
直到十多年後，田隊長整理舊案卷宗，發現筆錄裡面存在不合理的細節，包括當時有同學指稱，看到阿昌放學後，跟二名學長一起走出校園，這與黃姓、高姓學生的供詞矛盾。另外，黃姓學生在阿昌失蹤後沒多久，突然辦休學，相當可疑，因此決定重新調查。
承辦此案的潘姓小隊為了查明真相，逐一約談當年的師生，並重新勘查發現白骨的竹林，約談過程中，有幾名當年的國一學生曾經提到，有二名國二學長常向新生勒索金錢，黃姓學長還透露自己曾經打死人。根據相關證詞，警方鎖定黃姓及高姓學生涉有重嫌，所以通知他們到案說明。
校霸五十元索命3／共犯靈前顫抖下跪認錯 凶手犯案後驚悚言行嚇壞家人
校霸五十元索命／為50元遭殘殺卻當意外結案 國中生亡靈二度託夢決心復仇
校霸五十元索命3／共犯靈前顫抖下跪認錯 凶手犯案後驚悚言行嚇壞家人
案發當時黃姓及高姓學生二個人都已成年，他們也都否認涉案，並向警方聲稱：「畢業很久了，不記得了。」不過，警方比對當年的卷宗，發現他們的說詞前後不一，黃姓男子甚至在約談過程中多次提及：「那孩子已經走了，何必再查？」由於黃、高二人打死不認,案情始終無法突破、陷入膠著。
校霸五十元索命1／13歲童人間蒸發隔年成白骨 他託夢：「找姓氏有水的」命案才會破
2009年某天，台中市警察局清水分局田姓偵查隊長翻閱舊案卷宗時，看到一宗12年前發生的白骨命案，死者是當時就讀梧棲國中一年級、年僅13歲的阿昌，他入學不到一週便離奇失蹤。隔年，他的書包與制服在學校附近的偏僻竹林裡被人發現，旁邊還有一具被帆布覆蓋的白骨，案件當年因為查無他殺跡象，最終以意外死亡結案。
