校霸五十元索命2／帆布掩蓋白骨竟被當意外身亡原因曝光 2校霸供詞有異警鎖定追查

阿昌的骨骸被發現後，梧棲國中學生間開始流傳「學長勒索學弟」「若不繳錢就會被活埋」的說法，很多人都曾聽過，有高年級學生會向低年級學弟收討保護費，並且對不從者動粗，阿昌的家長也曾向校方提出質疑，校方雖然有召集幾名問題學生面談，但因無人承認，也沒有直接證據，所以無法處理。

警方當時根據相關線索，約談黃姓、高姓二名國二學生，二人都否認涉案，聲稱放學後，一人去打球、一人回家，都沒跟阿昌在一起，不知道他的下落。由於當時距離阿昌失蹤已經好幾個月，證據早就流失，警方雖然有檢查二人的身體與衣物，但並未發現可疑的傷痕或血跡，最終因缺乏他殺的直接證據，無法移送，最後只能以意外死亡結案，這起白骨命案就此成了懸案。

直到十多年後，田隊長整理舊案卷宗，發現筆錄裡面存在不合理的細節，包括當時有同學指稱，看到阿昌放學後，跟二名學長一起走出校園，這與黃姓、高姓學生的供詞矛盾。另外，黃姓學生在阿昌失蹤後沒多久，突然辦休學，相當可疑，因此決定重新調查。

承辦此案的潘姓小隊為了查明真相，逐一約談當年的師生，並重新勘查發現白骨的竹林，約談過程中，有幾名當年的國一學生曾經提到，有二名國二學長常向新生勒索金錢，黃姓學長還透露自己曾經打死人。根據相關證詞，警方鎖定黃姓及高姓學生涉有重嫌，所以通知他們到案說明。

