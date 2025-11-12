校霸五十元索命3／共犯靈前顫抖下跪認錯 凶手犯案後驚悚言行嚇壞家人
案發當時黃姓及高姓學生二個人都已成年，他們也都否認涉案，並向警方聲稱：「畢業很久了，不記得了。」不過，警方比對當年的卷宗，發現他們的說詞前後不一，黃姓男子甚至在約談過程中多次提及：「那孩子已經走了，何必再查？」由於黃、高二人打死不認，案情始終無法突破、陷入膠著。
就在此時，警方無意間發現黃姓男子家中有供俸地藏王菩薩，認為他應該很信鬼神，所以決定帶他到阿昌的靈位上香，沒想到香煙升起時，他的雙手突然開始顫抖，隨即跪地痛哭，並且脫口說出：「對不起！是我們害的。」之後就向警方認罪，坦承與高姓男子一起殺害阿昌。
黃姓男子供稱，案發當天，他與高姓同學向阿昌索討50元保護費，阿昌交不出來，2人便騎腳踏車，將阿昌帶到學校附近的空地「教訓」，高姓同學持刀往阿昌胸口刺了2、3下，沒想到阿昌竟倒地不起，沒了呼吸心跳，2人見狀驚慌失措，最後找了一片帆布、覆蓋屍體，並將屍體合力搬到竹林中棄置，然後裝作若無其事，各自回家。
黃姓男子認罪之後，警方立刻前往高家逮人，但高姓男子並不在家，也聯繫不上人，最後被發布通緝。高男家屬說，命案發生後，高男經常酒後在房內潑灑紅漆，警方重啟調查後，他的房間還曾出現一名高大男子的身影，之後他就不敢回房睡覺，改睡客廳或頂樓。經過一段時間追緝，警方終於循線在高男親戚住處的頂樓，將高男逮捕歸案。
高男被捕後，自知難逃法網，坦承犯案，警方比對他與黃姓男子的供詞，確認無誤，但因案發時，二人都只是國中二年級的學生，所以警方最後只能將全案移送少年法庭。由於案發時高男已滿14歲，依法需負刑事責任，最終被判刑8年，至於黃男犯案時未滿14歲，沒有任何刑責。對此，阿昌的家屬雖然難以接受，但十多年的懸案終於水落石出，總算是對死者有個交代。
★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
校霸五十元索命／為50元遭殘殺卻當意外結案 國中生亡靈二度託夢決心復仇
校霸五十元索命1／13歲童人間蒸發隔年成白骨 他託夢：「找姓氏有水的」命案才會破
校霸五十元索命2／帆布掩蓋白骨竟被當意外身亡原因曝光 2校霸供詞有異警鎖定追查
阿昌的骨骸被發現後，梧棲國中學生間開始流傳「學長勒索學弟」「若不繳錢就會被活埋」的說法，很多人都曾聽過，有高年級學生會向低年級學弟收討保護費，並且對不從者動粗，阿昌的家長也曾向校方提出質疑，校方雖然有召集幾名問題學生面談，但因無人承認，也沒有直接證據，所以無法處理。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
校霸五十元索命1／13歲童人間蒸發隔年成白骨 他託夢：「找姓氏有水的」命案才會破
2009年某天，台中市警察局清水分局田姓偵查隊長翻閱舊案卷宗時，看到一宗12年前發生的白骨命案，死者是當時就讀梧棲國中一年級、年僅13歲的阿昌，他入學不到一週便離奇失蹤。隔年，他的書包與制服在學校附近的偏僻竹林裡被人發現，旁邊還有一具被帆布覆蓋的白骨，案件當年因為查無他殺跡象，最終以意外死亡結案。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
