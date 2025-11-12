校霸五十元索命3／共犯靈前顫抖下跪認錯 凶手犯案後驚悚言行嚇壞家人

警方帶黃男到阿昌靈前上香，黃男痛哭認罪，坦承犯行。（AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

案發當時黃姓及高姓學生二個人都已成年，他們也都否認涉案，並向警方聲稱：「畢業很久了，不記得了。」不過，警方比對當年的卷宗，發現他們的說詞前後不一，黃姓男子甚至在約談過程中多次提及：「那孩子已經走了，何必再查？」由於黃、高二人打死不認，案情始終無法突破、陷入膠著。

就在此時，警方無意間發現黃姓男子家中有供俸地藏王菩薩，認為他應該很信鬼神，所以決定帶他到阿昌的靈位上香，沒想到香煙升起時，他的雙手突然開始顫抖，隨即跪地痛哭，並且脫口說出：「對不起！是我們害的。」之後就向警方認罪，坦承與高姓男子一起殺害阿昌。

因勒索不成，高姓學長持水果刀刺進阿昌的胸口致死。（示意圖）

黃姓男子供稱，案發當天，他與高姓同學向阿昌索討50元保護費，阿昌交不出來，2人便騎腳踏車，將阿昌帶到學校附近的空地「教訓」，高姓同學持刀往阿昌胸口刺了2、3下，沒想到阿昌竟倒地不起，沒了呼吸心跳，2人見狀驚慌失措，最後找了一片帆布、覆蓋屍體，並將屍體合力搬到竹林中棄置，然後裝作若無其事，各自回家。

黃男家中供奉地藏王菩薩，警方研判他信鬼神，帶他到死者靈前上香，順利突破心防。（示意圖，東方IC）

黃姓男子認罪之後，警方立刻前往高家逮人，但高姓男子並不在家，也聯繫不上人，最後被發布通緝。高男家屬說，命案發生後，高男經常酒後在房內潑灑紅漆，警方重啟調查後，他的房間還曾出現一名高大男子的身影，之後他就不敢回房睡覺，改睡客廳或頂樓。經過一段時間追緝，警方終於循線在高男親戚住處的頂樓，將高男逮捕歸案。

高男被捕後，自知難逃法網，坦承犯案，警方比對他與黃姓男子的供詞，確認無誤，但因案發時，二人都只是國中二年級的學生，所以警方最後只能將全案移送少年法庭。由於案發時高男已滿14歲，依法需負刑事責任，最終被判刑8年，至於黃男犯案時未滿14歲，沒有任何刑責。對此，阿昌的家屬雖然難以接受，但十多年的懸案終於水落石出，總算是對死者有個交代。

