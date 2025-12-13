楊子

累了

稿是怎麼校的

像人生的段落

一行一行

被檢視

被修改

有什麼理由

可以這樣

替代物

不是太多

卻足以

填補空白

也不用

想太多

只要安心

過活即可

原來校稿

不只是文字的修正

也是生活的練習

在疲憊裡

尋找一種

能繼續的方式