核三安檢 最快2027年重啟

核電重啟跨出第一步！經濟部28日正式核定核電廠重啟現況分析報告，確定核一不重啟，但核二、三廠具有再運轉可行性。台電將自主安全檢查與向核安會提再運轉計畫兩路並進，最快2027年年中，可向核安會提交核三再運轉書。至於核二尚待室外乾貯場蓋好，提交時程會較晚。

一階安檢二階審查 1.5~2＋N年運轉

針對兩核電廠可真正裝填燃料重啟發電的時間，台電董事長曾文生表示，自我安檢還須透過同儕審查、原廠協助，這一階段預估是1.5到2年。再來提交核安會的第二階段審查，屬該會職權，無法代為說明。所以核電廠正式運轉時間，會是「1.5~2＋N」年，視審查時間。

行政院長卓榮泰28日表示，台電已提出核三自主安全檢查，依照台電估算，此程序開始後1年半至2年就會送請核安會做最後的核定。國民黨立委賴士葆追問，是否可以說，預計2027年就可以重啟核三？卓榮泰強調，其中若發現有設備需要汰舊換新，必須要安全無虞，「如果核能安全都無虞，可以往這個時程做規畫」。

但是台電先前曾經在立法院報告，核三自我安檢跟核安會審查，兩階段加起來順利的話3.5年完成，也就是真正重啟時間約落在2029年。

核二須等乾貯場蓋好 時程會較晚

經濟部昨表示，台電提報的核電廠現況評估報告，是依據機組設備、人力配置、燃料乾貯、地質耐震、供電效益等7大面向，對三座核電廠展開盤點及分析。結論是核一廠因設備老化嚴重、重要發電設備多已拆除，評估不具運轉效益，而核二廠停機後定期大修及維護，核三廠機組設備尚未拆除，且燃料池尚有空間，兩座廠具有再運轉可行性。台電預計明年（2026）3月，向核安會提送核二、三的再運轉計畫。

核三廠安檢預計需約1.5-2年，而核二廠反應爐因塞滿用過核燃料棒，要等明年室外乾貯場蓋好，才能移出舊的燃料棒，如此提交再運轉時程會較晚。但是否會比核三晚1年時間？曾文生說這他無法確定，現在就是希望乾貯場完工後，盡快地把一、二號機的爐心燃料棒退出到冷卻燃料池，以做下一步安檢。

經濟部重申，核電廠重啟程序必須依照「兩個必須」與「三個原則」，也就是需取得社會共識。對於環團要求做二次環評，曾文生只說主管機關目前給的考卷就是自我安檢，其他遵照決定。

至於兩座核電廠重啟經費要多少億？曾文生表示，要等自我安檢完成才提出，因為設備規格跟價格，還需要向國際詢價。

核二、三如果通過重啟審查，再延役運轉20年，專家預估可為台電發電成本省下1.2兆台幣，對電價緩漲或下跌將有非常大助益。

發展AI 重啟核電廠已成國際趨勢

重啟核電廠已為國際趨勢。美國政府本月18日宣布重啟位於賓州薩斯奎哈納河上小島的三哩島核電廠（Three Mile Island），以滿足人工智慧巨量用電需求，預計2027年正式運轉。經營此電廠的星座能源公司也與微軟簽署為期20年的協議，承諾將該反應爐產生的所有電力出售給微軟，以供其資料中心使用。同樣在美國重啟的核電廠還有今年7月底經核能管理委員會批准通過，位於密西根州的巴利塞德（Palisades）核電廠。

除此之外，目前全球規模最大，位於日本新潟縣內的柏崎刈羽核電廠也預計最快能在明年1月重啟。日前新潟縣知事花角英世已批准該電廠重啟計畫，後續將待12月2日開始的會期投票表決此案。柏崎刈羽核電廠共有7座反應爐，這次只有1座會恢復運轉。