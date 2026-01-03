核三廠乾儲標案啟動在即 業界籲借鏡核一二案經驗確保程序透明

核三廠用過核燃料室內乾式貯存設施採購案上網公告後，引發能源產業界高度關注。 圖：翻攝台電官網

[Newtalk新聞] 台電公司「核三廠用過核燃料室內乾式貯存設施採購案」去年12月23日正式上網公告後，引發能源產業界高度關注。由於先前核一、核二廠乾儲設備採購案在程序運作上爭議不斷，新標案啟動也再度吸引市場目光再度聚焦國家重大能源設施的採購公平性。業界呼籲台電作為國營事業，在處理鉅額公共工程採購時，應以最高標準的公開、公正、透明原則進行，除維護投標廠商權益，更能重建並強化大眾對國家重大建設採購程序的信任。

台電於2025年辦理高達215億元的核一、核二廠乾儲設備採購案，Holtec International與NAC International Inc.兩家外商參與競標，但招標過程中出現了不少插曲，市場對招標程序的公正性與正當性提出探討。據業界人士指出，當時在第二次招標結果尚未正式公告前，Holtec即已針對競爭對手NAC的投標資格向工程會提出申訴，時間點早於台電公告流標結果之前，當時曾引起外界對於投標資訊保密機制的質疑。

此外，該案第三次招標前夕，原計畫與本土法人機構工研院合作投標的NAC，因合作方臨時終止合作關係，導致其投標布局受阻，最終由Holtec在無競爭者的情況下單獨得標。事後NAC雖尋求行政救濟，向工程會提出申訴，但因程序要件問題未進入實質審理，導致申訴人求助無門，該次採購案最終在缺乏充分市場競爭的情況下落幕。

核三廠乾儲設施採購案，金額龐大且涉及關鍵基礎設施安全，市場人士認為，面對即將展開的競標作業，應以核一、核二案的經驗作為借鏡。大型公共工程若能有多家具備實力的廠商參與競標，不僅有助於技術交流，更能確保採購價格與品質的合理性，各界期許台電維護標案的公平與開放性，讓具備實力的廠商皆能站在同一起跑點，共同為台灣核廢處置做出貢獻。

