核三廠又遭影射雨後造「黃泥」 廠方澄清：各地野溪地表逕流

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南灣周邊野溪因豪雨泥流。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島連日來受對流雲系影響降下豪雨，各海域再現「黃泥海」奇景，近日更有民眾在臉書社群指控，後壁湖與南灣海域的黃濁汙泥水，疑似是從鄰近的台電核三廠內大量流入。對此，核三廠人員今除前往各出海口實地調查，也大動作澄清，強調黃泥水主因是強降雨導致廠外廣大野溪流域的地表泥沙逕流入海，並非廠內工程釀禍。

針對網路社群「核三廠大量汙泥水注入後壁湖與南灣海域」的質疑，核三廠指出，接獲消息後已派員同步查看鄰近各野溪狀況，初步判定，南灣海域沿岸出現泥流的情形，主要是近期恆春半島連續強降雨，導致局部地表的泥沙隨雨水逕流入海所致。

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核三廠進一步解釋，網傳影片與照片所指的範圍，其實屬於南灣海域周邊數條野溪之一，該野溪上游流域涵蓋範圍極廣，上游各種地表活動導致的泥沙沖入溪流，並非台電所能掌控；目前廠內除持續進行中的光電工程外，並無任何與核電重啟相關的新增工程，一切均符合環評與水土保持規範。

去年當地發生豪大雨後，海域同樣出現嚴重泥流，當時也有矛頭指向是廠內光電工程整地導致；核三廠表示，恆春半島地形特殊，大雨過後地表逕流常帶走大量泥沙，才會導致海面呈現黃色一片，希望外界釐清真相，切勿過度渲染。

南灣周邊野溪因豪雨泥流。(記者蔡宗憲攝)

南灣周邊野溪因豪雨泥流。(記者蔡宗憲攝)

恆春半島各海域都因豪雨泥流。(記者蔡宗憲攝)

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