核三廠拚重啟 預計１年半提安檢

國內供電屢遭質疑吃緊，台積電也一再表達需要大量且穩定的電力，核三廠新任廠長陳新儒15日走馬上任，便帶來重磅消息指出，核三廠已推動自主安全檢查，預計1年半至2年內提出高標準安檢報告，申請電廠恢復再運轉。對此，屏東縣政府表示尊重，地方則反應不一，反核人士認為「是為反映民意而重啟」，未來變數仍大。

陳新儒昨致詞時指出，面對當前淨零碳排挑戰以及社會期待，核三廠已經開始推動自主安檢，將嚴格遵守核安準則、落實安全檢查、汰換老舊設備，邀請國外專家確認安檢完整度，預計1年半到2年期間提出高標準安檢報告，接受社會公評，並申請電廠恢復再運轉。

陳新儒進一步表示，未來期許核三廠可以主動傾聽在地聲音，透過人才進用、產業連結、深耕地方公共事務，讓電廠成為帶動恆春繁榮的火車頭，與地方共存共榮。

對此，屏縣府表示，尊重台電公司依程序進行相關評估，但必須再次重申，最重要的原則就是安全。恆春鎮長尤史經則期待說，他一直支持核三重啟，因為核三廠的存在除可增加在地就業機會，睦鄰經費也對地方建設與社會福利都有幫助，所以核三廠若能重啟，對國家與地方都很好。

尤強調，去年核三重啟公投，多達434萬人投下同意票，贊成的占多數，只是未達門檻所以沒通過，但從中可看出大家對重啟核三廠的高度支持。

恆春鍾姓反核人士則認為，核三廠停機後並沒有發生停電或缺電狀況，可見沒有使用核電的必要，所以也就沒有電力不足需要重啟核三的理由，況且現在還有火力發電廠，未來不管2年、5年或10年都不會有缺電問題，由此可知，重啟核三絕對是為了反映民意，因此未來變數會很大，且重啟核三廠對恆春人來說，非常不公平。