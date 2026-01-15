核三廠擬申請再運轉 屏縣府盼以最嚴格標準面對檢驗

（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）已停機核三廠正推動自主安檢，預計2年內提安檢報告申請再運轉；對此，屏東縣政府表示，尊重台電依程序進行評估，但務必安全最優先，並以最嚴格標準面對社會檢驗。

核三廠今天進行廠長交接儀式，新任廠長陳新儒會中表示，核三廠正推動自主安全檢查，預計1年半至2年期間提出高標準安檢報告，能夠接受社會公評，並申請電廠恢復再運轉。

屏東縣政府今天表示，尊重台電公司依程序進行相關評估，但必須再次重申，最重要的原則就是安全，且務必要把恆春半島鄉親的生命財產安全擺在最優先，並以最嚴格標準來面對社會檢驗。

恆春鎮長尤史經告訴中央社記者，一直以來都支持核三廠重啟，不僅可以增加在地就業機會，在地方建設與社會福利方面都可以得到睦鄰經費協助，這對國家與地方都很好；公投雖然沒通過，但是贊成的為多數，顯見大家對重啟核三廠的支持度。

「重啟核三廠絕對是為了反映民意」，恆春反核的鍾姓民眾則說，核三廠停機後，全台未發生過停電或缺電危機，並沒有使用核電必要；電力不足並不是重啟理由，且單獨重啟核三廠，對恆春人而言並不公平。（編輯：陳仁華）1150115