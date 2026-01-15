核三廠新廠長陳新儒上任：推動自主安檢申請再運轉

核三廠15日舉辦新舊廠長交接儀式，新廠長陳新儒（右）一上任即帶來重磅消息，核三廠將提安檢報告申請再運轉。（核三廠提供／謝佳潾屏東傳真）

核三廠15日舉辦新舊廠長交接儀式，新廠長陳新儒一上任即帶來重磅消息，他宣布，核三廠已推動自主安全檢查，預計1年半至2年期間提出高標準安檢報告，申請電廠恢復再運轉，讓電廠成為帶動恆春繁榮的火車頭。

核三廠新任廠長陳新儒指出，面對當前淨零碳排挑戰以及社會期待，核三廠已經開始推動自主安全檢查，將嚴格遵守核安準則、落實安全檢查、汰換老舊設備，邀請國外專家確認安檢完整度，預計1年半到2年期間提出高標準安檢報告，能夠接受社會公評，申請電廠恢復再運轉。

陳新儒進一步表示，未來期許核三廠可以主動傾聽在地聲音，透過人才晉用產業連結、深耕地方公共事務，讓電廠成為帶動恆春繁榮的火車頭，與地方共存共榮。

他還向夥伴精神喊話，他說，未來工作充滿挑戰，要共同展現團隊紀律、專業與執行力，不需要過多口號，而是要拿出具體行動、明確成果，嚴謹務實態度把核三廠帶回運轉行列。

核三廠有2部機組，一號機在民國113年停機，二號機則於114年5月停機，同年8月23日核三重啟公投登場，雖有434萬人同意但未達門檻。

