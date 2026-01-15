核三廠新廠長陳新儒上任：推動自主安檢申請再運轉
核三廠15日舉辦新舊廠長交接儀式，新廠長陳新儒一上任即帶來重磅消息，他宣布，核三廠已推動自主安全檢查，預計1年半至2年期間提出高標準安檢報告，申請電廠恢復再運轉，讓電廠成為帶動恆春繁榮的火車頭。
核三廠新任廠長陳新儒指出，面對當前淨零碳排挑戰以及社會期待，核三廠已經開始推動自主安全檢查，將嚴格遵守核安準則、落實安全檢查、汰換老舊設備，邀請國外專家確認安檢完整度，預計1年半到2年期間提出高標準安檢報告，能夠接受社會公評，申請電廠恢復再運轉。
陳新儒進一步表示，未來期許核三廠可以主動傾聽在地聲音，透過人才晉用產業連結、深耕地方公共事務，讓電廠成為帶動恆春繁榮的火車頭，與地方共存共榮。
他還向夥伴精神喊話，他說，未來工作充滿挑戰，要共同展現團隊紀律、專業與執行力，不需要過多口號，而是要拿出具體行動、明確成果，嚴謹務實態度把核三廠帶回運轉行列。
核三廠有2部機組，一號機在民國113年停機，二號機則於114年5月停機，同年8月23日核三重啟公投登場，雖有434萬人同意但未達門檻。
其他人也在看
賈永婕登頂台北101嚇壞眾人 婆婆打電話求：爬一次就好
台北101董事長賈永婕日前為了宣傳Netflix節目《赤手獨攀台北101：直播》，親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，自嘲是「瘋子董事長」。不過，畫面一出立刻嚇壞眾人，就連婆婆也親自打電話拜託她：「只要爬一次就好。」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 51
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 22
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 20 小時前 ・ 269
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 121
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 175
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 4 小時前 ・ 198
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 3 小時前 ・ 92
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛
林依晨替兒子「拜碼頭」 超強招數曝：姊姊對弟弟只有愛EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 1
12強》世界棒壘球總會宣布2027年12強隊伍！ 台灣要拚世界冠軍2連霸
世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2027年世界12強的參賽隊伍，其中積分計算是到2025年12月31日為止的前12位世界棒球排名國家，日本、台灣、美國、韓國等都在內，總計12國外，剩下4席將在中國舉行資格賽，台灣要爭取12強賽2連霸。TSNA ・ 2 小時前 ・ 13
黃國昌遭國防部、AIT接續打臉 周軒酸：美方大概很不爽
即時中心／張英傑報導民眾黨主席黃國昌昨（14）日召開訪美返台記者會，聲稱行政院版1.25兆元國防特別預算中，首波軍購僅3000億，此番言論遭我國國防部、美國在台協會（AIT）雙重「打臉」。對此，政治工作者周軒也在社群平台發文，大酸美國大概真的對黃國昌很不爽。民視 ・ 1 小時前 ・ 103
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 12
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
低軌衛星來助攻！這「老牌電子廠」連3根漲停後再飆半根 放量29.5萬張登成交王
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（15）日早盤下跌194.8點開至30,746.98點，截至上午10時50分暫報30,719.00點，維持在下跌222.78點或跌幅0.72...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 6
快訊／深夜自撞電桿爆頭⋯他倒血泊中氣絕亡！台南28歲騎士身份曝光
台南市永康區14日深夜11時許發生死亡車禍，一名男子騎機車行經龍中街巷弄時，因不明原因失控高速自撞路邊電線桿，強大撞擊力導致阮男頭部重創，當場失去生命跡象，經緊急送往奇美醫院搶救後，仍因傷勢過重宣告不治。警方初步調查不排除酒駕釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 14
談民進黨台南初選！沈政男斷言這人出線「示警藍白最大問題」：這沒辦法
面對即將到來的2026大選，民進黨高雄經過激戰後，預計將由民調最高的立委賴瑞隆出戰，而作為總統賴清德的本命區，台南初選戰況也受到高度關注；精神科醫師沈政男斷言，最終綠營會是立委陳亭妃出線，且最終會贏過國民黨立委謝龍介，「這沒辦法」。沈政男透過臉書直言，即便高雄初選由賴瑞隆勝出，仍不該認為民進黨就在台南會讓賴清德屬意的人出線，既然說要進行民調，就一定是讓據最高......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 54
誰幫賴瑞隆買單？議員質疑高雄「地下市長」
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果日前出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，高雄市議員白喬茵昨（14）日指出，賴瑞隆用鋪天蓋地的看板和文...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 116
「4生肖」遇到財神！財運爆棚連旺20天 存款越來越多
時序步入2026年1月中下旬，大地磁場正悄悄發生變動。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專指出，近期土象能量緩緩注入財帛宮，預示財富契機即將降臨，過去努力的紅利，是口碑累積的轉化。4生肖在未來20天內，只要保持敏銳的覺察力，不放過任何細小的合作訊號，財富水位即將悄悄滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發表留言