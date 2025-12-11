核三廠最快117年再運轉 核安會：需符合4前提

核安會主委陳明真表示，核三廠有可能在民國117年再運轉。（本報資料照片）

台電將在明年3月提交核二、核三廠再運轉計畫予核安會審查，核安會主委陳明真今日指出，若台電報告完整，並快速回覆審查意見，且現場視察無問題，也無重要零件需要更換，核三廠有可能在民國117年再運轉。

立法院教育及文化委員會今日邀請核安會業務報告。

針對環境部長彭啟明稱希望核安會的審查，能確保核廢料的問題被解決，並納入公眾參與。核安會主委陳明真會前對此表示，核安會是核能安全管制機構，非常重視核安問題，輻射對環境的影響評估已納為審查項目，核安會將負起全部責任，與環境部協商討論。

是否希望再運轉核電廠要環評？他僅表示，要與環境部協商討論，不過依法要由台電請環境部做評估。

至於要花多少時間審查核二廠、核三廠再運轉計畫，陳明真表示，有很多變數，包含台電準備工作情況、調查報告是否完整、回覆審查意見時程、現場視察情形、是否有重要零件需要更換等，現在很難給出確切時間，最重要的仍是做好核安把關。

國民黨立委柯志恩則追問，核三廠是否有機會在117年再運轉？他表示，如果台電報告完整、快速回覆審查意見，且核安會到現場視察無問題，也無重要零件需要更換，當然有可能。

