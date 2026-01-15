核三廠盼重啟屏縣府表尊重 反核人士認：反映民意有變數

核三廠新任廠長陳新儒15日表示，核三廠已推動自主安全檢查，預計1年半至2年期間提出高標準安檢報告，申請電廠恢復再運轉。（謝佳潾攝）

核三廠新任廠長陳新儒15日表示，核三廠已推動自主安全檢查，預計1年半至2年期間提出高標準安檢報告，申請電廠恢復再運轉，對此，屏縣府稍早表示，尊重台電公司依程序進行相關評估，但反核人士認為，這是為反映民意而重啟，未來變數大。

針對核三廠計畫申請恢復再運轉，屏縣府表示，尊重台電公司依程序進行相關評估，但必須再次重申，最重要的原則就是安全、安全，還是安全！不論台電公司要做各種評估作業，務必要把恆春半島鄉親的生命財產安全擺在最優先，並以最嚴格的標準來面對社會檢驗。

廣告 廣告

恆春鎮長尤史經則期待道，他一直以來都支持核三廠重啟，因為核三廠的存在除可以增加在地就業機會外，還有睦鄰經費對地方建設與社會福利都有幫助，所以核三廠若能重啟，對國家與地方都很好。

他強調，去年核三重啟公投，多達434萬人投下同意票，贊成的占多數，只是未達門檻所以沒通過，不過可以從中看出大家對重啟核三廠的高度支持。

恆春鍾姓反核人士則認為，核三廠停機後並沒有發生停電或缺電的狀況，可見沒有使用核電的必要，換言之，也就是沒有電力不足需要重啟核三廠的理由，況且現在還有火力發電廠，未來不管2年、5年或是10年都不會有缺電問題，由此可知，重啟核三廠絕對是為了反映民意，因此未來變數很大，而重啟核三廠對恆春人來說，非常不公平。

更多中時新聞網報導

保健》冷熱交替增風險 高風險群泡湯四原則

阿本分手療傷2年 現可自在聊炎亞綸

廠商代刀惹議 半年內訂指引