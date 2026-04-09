核三廠重啟核廢料如何處置？核安會：台電須提管理評估

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〔記者吳柏軒／台北報導〕核三廠再運轉計畫正式啟動審查程序，其中外界關切未來核廢料管理去向；核安會指出，目前台電除了申請核子反應器設施再繼續運轉，也要提出「自主安全檢查報告」，不只整體性老化評估及管理，也要提出輻射相關查核報告，其內容應包含放射性廢棄物管理評估，核安會屆時將審核。

位於屏東恆春的核三廠，配有2部壓水式反應爐，一號機在民國73年開始商轉、二號機啟動為74年，用過的燃料池貯存數量分別為1879束跟1906束，因無乾貯場，總數3785束核子燃料皆放在燃料池中，僅剩約535束的空間可供貯放，台電曾估算約可讓核三廠再發電3到5年，核廢料暫時去處及最終處置尚無結果。

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因核管法修法通過老舊核電廠可再延役60年，台電日前提出核三廠再運轉計畫並送核安會，昨(8日)核安會確定申請要件符合，正式進入審查程序，將邀請學者專家進行嚴格技術審查，確認台電已妥善規劃將機組恢復到可運轉狀態的各項作業，才會同意該計畫，而再運轉計畫實際審查期程，將視台電對審查意見回覆時效而定。

至於核廢料處置相關討論，核安會今回覆，依核子反應器設施運轉執照申請審查辦法第16條及第16-1條之規定，台電申請核子反應器設施再繼續運轉，除提出再運轉計畫外，另須提出「自主安全檢查報告」，該報告除了整體性老化評估及老化管理報告等報告外，亦須提出輻射相關議題查核評估報告，其內容應包含放射性廢棄物管理評估，核安會屆時將審核其辦理規劃。

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