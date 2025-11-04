核三廠重啟評估 1個月內揭曉

為穩定供電，核電能否延役一直受到各界關切！行政院長卓榮泰4日率經濟部長龔明鑫等官員赴立法院備詢，藍委張智倫聚焦核三廠重啟評估，連番追問經濟部何時公布結果。龔明鑫回應，台電已依程序將核三廠現況評估報告送交經濟部審查，會在1個月內對外公布核三廠是否適合啟動。

張智倫指出，核三廠重啟牽涉台灣未來10年能源環境，經濟部評估用電量每年平均成長1.7％，但AI產業興起對電力需求極高，若不提前準備，恐將出現供電缺口。他問道：「發展AI需要龐大算力，經濟部評估中是否有納入這部分用電量？」

廣告 廣告

龔明鑫表示，2032年前發展AI算力所需的電力設施，都納入能源規畫中。另外，台電已送出核三廠現況評估報告，依照兩個必要、三個原則辦理，目前兩個必要已完成並公告。

張智倫追問，報告目前屬密件，未來會公布哪些內容？龔明鑫回應，重點在於是否適合啟動，評估結果出爐後會對外說明，不論可啟動或不適合啟動都會公開理由。卓榮泰補充，核安會提出審查辦法，因為時間到了，所以台電就相關辦法提出一個計畫，如果要啟動，將來還有一大段程序，是自主安全檢查。

為了怕AI用電增加電網不足跳電，經濟部公告自本月5日起，用電量5MW以上的超大型資料中心、主機代管資料中心，在新設或擴建時，需先提出能源使用說明書送審，如果超過電力指標，將不允許興建。除未來新進入的雲端資料中心會被納管外，現行Google、微軟、亞馬遜等資料中心、三大電信公司等主機代管業要擴建，也要合規。

去年8月，台電已對桃園以北用電量5MW以上資料中心設置不核供用電計畫書，這次經濟部能源署再祭出第二關，把關業者的能源效率。能源署副署長吳志偉表示，為了讓資料中心的能源設施採用最佳技術、優化節能，乃修正《能源開發與使用評估準則》等三項子法，要求5MW以上大型資料中心、主機代管資料中心，新建或擴廠前要提出能源使用說明書的先期規畫送審。

主管機關將就製程技術上的資訊設備選用、軟體服務配置、資料管理、冷卻系統、電力系統、能源監控及管理、整體能效等七大項目做檢核。其電力使用效率（PUE）指標不可超過1.3、1.4，超標不給過開發案。