核三廠2028年再運轉？ 陳明真：符合前提「有可能」

立法院教育及文化委員會今邀請核安會委陳明真(右)列席報告業務概況，並備質詢；左為核安會核安管制組組長高斌。(記者方賓照攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕經濟部日前核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核安會；核安會主委陳明真指出，審查時間受到很多因素影響，若台電審查報告很完整，回復審查意見快速、現場視察沒什麼問題，也沒有重大零件需要更換，「那當然是有可能」。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會委陳明真列席報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委張雅琳質詢時詢問，核安會在核電廠審查上是什麼角色，是被動收件單位，還是核能安全的把關者？陳明真強調，核能安全是核安會最重要的工作。

國民黨立委柯志恩質詢時指出，按照經濟部長指出，照國外審查經驗，若要再運轉，審查時程可能1.5年，也可能到5、6年之久，那美國是18個月，以核三廠來說，2028年是否有機會順利再運轉？對此，陳明真表示，審查時間受到很多因素影響，若台電審查報告很完整，回復審查意見快速、現場視察沒什麼問題，也沒有重大零件需要更換，「那當然是有可能」。

民進黨立委陳秀寶也強調，核廢料除了室內乾貯，還需要有最終處置場等規畫，否則重啟核電非常危險，要求核安會審查核二、三再運轉計畫時，對核廢料處置應有嚴謹的審查。

核安會核安管制組組長高斌補充，若台電提出再運轉申請，核安會會進行審查，若符合法規、安全要求，核安會會換發再運轉執照。

