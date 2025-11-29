核三最快能在2027年重啟？盧秀燕、楊瓊瓔反應曝光

經濟部日前核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫預計明年3月送核安會審查。對此，台中市長盧秀燕今天（29日）僅簡短回應「謝謝」，藍委楊瓊瓔則呼籲政府縮短計畫報告時程，讓核三廠在安全無虞情形下盡快繼續發電。

盧秀燕和楊瓊瓔。（圖／中天新聞）

盧秀燕與楊瓊瓔今天上午分別出席大里區農會創立105年周年慶，以及梧棲區大庄里大村里市民活動中心啟用典禮，兩人先後被媒體詢問核二、核三再運轉計畫相關議題。盧秀燕對此保持低調態度，僅以「謝謝」二字回應。

楊瓊瓔表示，自己非常敬佩台中海線鄉親，但有一件事情無論如何要從一而終、全力以赴監督，就是火力發電廠。她直言讓人民用愛發電、用肺發電是不可能的事情，海線地區民眾已經犧牲太多，強調沒有健康身體什麼都不要說。

盧秀燕和楊瓊瓔。（圖／中天新聞）

楊瓊瓔指出，自己長期在經濟委員會，一直要求政府對於核能採取開放態度，並注入新核能技術。她強調核能是乾淨的電力來源，這是全世界普世價值，因此不斷要求經濟部重視此議題。她提到在核三廠關廠前半年，已提案修正《核管法》及《環境基本法》，要讓民進黨神主牌先有樓梯可下，很感謝立法院終於通過法案。

楊瓊瓔表示，自從核三廠完全停機、非核家園開始那天起，她就要求經濟部必須依法檢視核三廠在安全無虞狀態下應該可以開啟核電。她比較指出，核能發電一度約1.02元，火力發電廠則須3.5至4元多不等且受煤價波動，風力新能源成本更高，直言台灣未來若要加入算力，電力一定會不夠。

楊瓊瓔。（圖／中天新聞）

楊瓊瓔說，很高興輝達能夠在台灣落腳，但台灣未來供電加入算力部分，電力一定會不夠，因為政府現在公告的版本尚未加入算力的需求電源。她感謝經濟部終於願意依法將核三檢視，並報行政院昨日正式核定，也就是核三廠啟動安全檢查，也希望中央繼續加油，將時程縮短，在安全無虞情形下讓核三廠繼續發電，給人民穩定電源、讓電價平穩下來，自己將持續監督。

