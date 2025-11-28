核三最快2027重啟？卓榮泰：必須在安全無虞的情況下做規劃

行政院長卓榮泰施政報告備詢。資料照。李政龍攝



經濟部今（11/28）天表示，核二、三廠評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，預計在2026年3月提送核安會。對此，國民黨立委賴士葆在質詢行政院長卓榮泰時表示，在最樂觀情況下，可以預計2027年核三重啟？卓揆回應，必須在安全無虞的狀況下，整個設備如果需要汰舊換新，那些設備都必須安全。

賴士葆質詢時表示，COP28讓全球核能產量在2050年翻3倍，歐盟核能佔比23％，台灣現在是0％，而且在氣候變遷績效指標（CCPI）評比中，台灣排第59名，在全球63國之中屬「非常差」的後段班。他提到，大家引頸盼望，核二、核三是不是一年半後安檢會通通過關？

卓榮泰表示，他正通過核安會提出的可以再運轉計畫，現在台電提出自主安全檢查，依照台電說法，只要進入這個程序之後，大概是一年半至兩年再送請核安會，做最後核定。

賴士葆追問，所以預計2027年核三可以重啟？卓榮泰強調，在安全無虞的狀況下，整個設備如果有必須汰舊換新，那些設備都必須安全。

賴士葆再問，所以最樂觀的情況，可以期待2027核三延役，是否可以這樣講？卓榮泰說，如果安全都無虞狀況底下。

賴士葆語帶諷刺表示，卓榮泰為了選舉，應該很快的說「Yes, I do.」，卓榮泰強調，自己不是考量選舉，考量的是核安安全，「如果核能安全，可以往這時程來做規劃。」

