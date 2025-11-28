核三最快2027重啟？ 曾文生：須經核安會審查 時間難估

經濟部今天(28日)宣布核定台電核電廠現況評估報告，後續將對具再運轉可行性的核二、三廠同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。由於狀況最好的核三自主安檢需約1.5到2年時間，外界解讀其重啟時程是2027年。不過，台電董事長曾文生受訪時澄清，即便完成檢查、再運轉計劃，都還要交核安會審查，何時重啟端看審查進度，難以評估具體的重啟時間。

曾文生形容台電現有的核電重啟考卷有2張，包括自主安全檢查、再運轉計畫。他指出，明年3月會將再運轉計劃提交核安會審查，包括核電廠機組情況、人員編制以及補強等是最重要的項目；而自主安全檢查則涉及較多層面，像是爐心需要與原廠協助共同檢查，台電現正與原廠接洽，盼能早日推進。

曾文生強調，台電是受管制機關，待2張考卷寫完後，核電能否重啟，還是要交由核安會審議決定，至於會審查多久，則需尊重核安會。

另外，關於重啟預算的預估，曾文生表示，這需要等自主安全檢查到一定階段後才會比較明朗，目前將採分年編列方式處理預算。(編輯：楊翎)