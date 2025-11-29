核三最快2027重啟？蘇一峰轟：廢核再復核只為讓綠友友賺飽飽

經濟部28日表示，已於27日正式核定台電核電廠現況評估報告，其中核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。對此，知名胸腔科醫師蘇一峰認為，先廢核再復核，只為了讓綠友友光電賺飽了口袋！

核三廠。（圖／台電提供）

經濟部表示，台電依新修訂的核管法及其辦法展開核一、二、三廠現況評估，針對七大面向進行盤點及分析，包括機組設備、人力配置、燃料乾貯、同型機組延役狀況、地質耐震、安檢整備現況、供電效益。

經濟部說明，評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且其機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組也都進入除役，因此核一廠不具再運轉可行性。

廣告 廣告

核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。

核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判亦具再運轉條件，其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。核電廠現況評估報告經核定後，後續台電將依照相關規定研提再運轉計畫，並啟動自主安全檢查老化、耐震等等安全評估。

經濟部。（資料照／中天新聞）

經濟部表示，台電啟動自主安全檢查，評估核電廠各項設施設備可延長運轉年限及必要之補強，核三廠預計1.5至2年內完成；而核二廠因乾貯設施延宕近10年，反應爐內用過核燃料須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程將比核三廠更長。另台電預計於明（2026）年3月提送核二、三廠再運轉計畫。

對此，蘇一峰今（29）日在臉書發文指出，台電明年送核二、三廠再運轉計畫，核三安檢最快1.5年完成，又是2027年後才能完成，他質疑「先廢核然後復核花好幾年時間，我們得到了什麼？」

蘇一峰抨擊，付出高價的電費？人民被傷害的肺？被綠能光電破壞的土地？吸入火力全開的碳？每年一萬人肺癌死？「只為了讓綠友友光電賺飽了口袋！」

知名胸腔科醫師蘇一峰。（圖／蘇一峰臉書）

貼文一出，引發不少網友在底下回應，包括「繞了一圈，回到原點，只是為了政權，根本不是為人民」、「應該是被美國爸爸下令重啟的」、「拖了這麼久，還不是要用核能，所以之前是在擋什麼？」、「那群說核廢料放你家的人，要去留言了沒？」

延伸閱讀

核二、核三延役有譜？賴清德提3原則：交給專業和科技

綠營大轉彎2027年重啟核三？王鴻薇：賴清德想為連任解套

核三最快能在2027年重啟？盧秀燕、楊瓊瓔反應曝光