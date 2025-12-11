核三最快2028年重啟？核安會主委陳明真坦言「變數多」：難給確切時間

研議核二、核三重啟議題，核安會主委陳明真今（11）日出席立法院教文委員會受訪時表示，核安會是我國核能與輻射安全的專責單位，在審查上「核安會會負起全部責任」。對於環境部長彭啓明昨日指出受訪核安會應該要負起更多責任在審查過程納入環評精神，不會認為環境部管太多，後續核電廠若重啟相關的輻射環境影響評估會再和環境部協商討論，針對核電的具體重啟時間，要看台電的準備工作是否完整、以及現場調查後情況，很難給確定的時間。

國民黨立委萬美玲指出，經濟部在11月核定了核電廠現狀評估報告，認定核二、核三廠具有再運轉可行性，但現在行政院、經濟部都還沒有與核安會專家進行溝通，質疑經濟部長龔明鑫說核三廠最快2028年就能拿到核安會核發再運轉執照的底氣在哪裡？陳明真回應，核安會會依據職責嚴格審查，但中間的可能變數很多，時間上很難給確定時程。

拆核四促進會總幹事楊木火今（11）日於立法院外表達核電重啟應有更嚴謹的審查程序，再討論是否重啟。（蔣帆威）

核安會核安管制組長高斌補充，在時間上台電自主安全審查時間就需要一年到兩年，之後還要再送到核安會審查。至於核二廠室外乾式儲存槽的審查進度，核物料管制組組長陳文泉則表示，如果台電公司針對核安會所提出的約100多項意見做回應改善，有機會在明年二月完成試運轉計畫審查。

不過針對今日立法院邀集核安會研議核電重啟議題，拆核四促進會總幹事楊木火也在場外表達訴求，指出針對核電場的地震危害評估應該以更嚴謹的 SSHAC level 4 程序進行審查，台灣位於地震帶上，針對斷層的檢測以及核電廠運轉後的核廢最終儲存地，政府應該要負起責任讓國民知道相關資訊，再討會核電廠是否延役再運轉。

