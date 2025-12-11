核三最快2028年重啟？核安會：很難給確定時程

核安會主委陳明真。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台灣今年5月正式進入「非核家園」後，經濟部下半年即核定台電評估報告，確認核二、核三廠具備再運轉可行性，預計明年3月提送「再運轉計畫」至核安會審查，經濟部長龔明鑫日前更稱，最快 核三2028年初就可通過核安會審查、啟動重啟程序。對此，核安會主委陳明真今（11日）坦言，經濟部並沒有和核安會討論過，對於再運轉， 他很難給一個確定的時程。

經濟部日前說明，台電啟動自主安全檢查後，評估核電廠各項設施設備可延長運轉年限及必要的補強，核三廠較核二廠快，預計1.5至2年內完成，並將報告送交核安會審查，亦即最快於2027年中完成自主安全檢查。 龔明鑫12月1日更指出，若所有程序都以最快、最順利方式進行，核三廠2028年初就可通過核安會審查、啟動重啟程序。

立法院教文委員會今邀請核安會備詢期間，國民黨立委柯志恩關切，台電是否有提出終止核二、核三的除役計畫？核安會核安管制組長高斌回應，除役計畫已經審查完成，現在台電公司要依法提出環境影響評估報告。

柯志恩表示，經濟部最近有意讓核三在2028年重啟，那核安會到底會先收到再運轉計畫還是除役計畫？高斌說明，台電公司都依法來申請，除役許可申請是在執政到期前三年就已經提出，現在是送出環評，而再運轉的計畫報告目前還沒收到。

柯志恩追問，那到底要除役還是再運轉？高斌回應，如果提出再運轉的申請，核安會就審查，如果審查都符合法規要求，核安會就會換發運轉執照。

柯志恩再提到，經濟部長說按照經驗，審查時程可能一年半，或者要長達五、六年之久，那核安會對於核三要審多久，2028年是否有機會順利運轉？

陳明真則表示，如果台電的審查報告完整、回復審查意見快速、現場視察沒問題，也沒有重大零件要更換，那當然是有可能。

國民黨立委萬美玲則再問，經濟部預計明年2、3月提出核三廠的再運轉計畫，行政院和經濟部有找核安會討論過核電廠的再運轉議題？陳明真坦言，沒有，他只能說，核安會當然會依據職責嚴格審查，他很難給一個確定的時程，對於2028年的時間點，在滿足很多條件下，是有可能的。

