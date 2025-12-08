核三最快2028年重啟 童子賢：防止氣候變遷「核綠共存」不可避免

針對核三廠最快2028年初就可啟動重啟程序，和碩董事長童子賢今天(8日)出席核能學會活動前受訪指出，為防止氣候變遷，核綠共存不可避免，台灣需要經濟實惠、高品質及穩定的電力來源。

經濟部核定台電對核二、核三廠進行自主安全檢查後，經濟部長龔明鑫1日指出，若所有程序都以最快、最順利方式進行，核三廠2028年初就可通過核安會審查、啟動重啟程序。

和碩董事長童子賢8日受訪指出，為防止氣候變遷，核綠共存是未來的方向，台灣需要經濟實惠、高品質及穩定的電力來源，他很欣慰政府相關單位及領導人認真看待此議題。

媒體也詢問核三重啟被外界擔憂是假議題，童子賢回應，就他觀察，相關的主管跟相關的領導人，都非常認真的在應對全世界氣候變遷議題，政治攻防他不涉入。他說：『(原音)如果你要防止氣候變遷，又要能夠提供台灣乾淨跟穩定的能源，我在想核綠共存是不可避免的，這個應該不是我一個人的意見，所以我相信...我有點訝異有這樣的話題，擔心嗎，我想政治層面上的互相攻防都有，我不會涉入太多。』

針對全球AI指數台灣進步到第16名，往前了5名，但在人才、商業生態及開發能力都比較低分，童子賢指出，台灣以2300萬人口佔全世界人口比例不高，但是卻在資訊電子產業成為不可或缺的重要夥伴角色，所以難免會有些忐忑不安，擔憂有沒有往前一名、有沒有落後一名，但他認為不要太過憂慮，台灣能夠以這麼少的人口數站在這麼重要的位置，值得穩定自己的心情，做更好的努力，不要患得患失。