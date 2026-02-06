核三有望重啟？何欣純表態：尊重專業 加速以氣換煤救空污

綠委何欣純（右二）6日至沙鹿市場拜年發送春聯。（温予菱攝）

非核家園撐不住，核三有望重返發電，經濟部長龔明鑫5日表示，台電將在3月向核安會提出核三再運轉計畫。對此，民進黨台中市長參選人何欣純表示，尊重專業、安全第一，就按法規及程序來，直言核安是最重要、國人也最關心的，另也再次強調空污要改善，中央地方一起合作，讓中火燃氣機組趕快上線，燃煤機組趕快退場。

何欣純今至沙鹿市場拜年發送春聯，會前被問及龔明鑫昨表示，台電將在3月向核安會提出核三再運轉計畫，其過往也曾說自我安全檢查若一切順利，最快的民國117年有機會重啟，會希望程序走快一點，以減輕中火壓力。何欣純說，核能安全是最需要考量，就按法規及程序來進行，她尊重專業、安全第一，並要求國人的安全第一。

何欣純表示，所以2年後是否能如期（重啟），就是尊重專業、安全評估的時程，要嚴格把關，並再次強調核安是最重要、國人也最關心的。至於去年高雄興達電廠發生爆炸，台中燃氣１號機組因也是使用同樣機組及廠商試俥一度停擺，會擔心台中燃氣１號機、2號機上線延遲、電力銜接不上嗎？何稱，並未聽見台電說會Delay，直言有前車之鑑，更要加速來讓燃氣機組上場。

何欣純也再次重申，自己中火的立場，空污要改善，這是大家的期待，國人的健康也最重要，但是希望在野黨能夠一起合作，讓中火燃氣機組趕快上線，燃煤機組趕快退場，中央地方一起合作，要實事求是，能夠真正按部就班，讓整個以氣換煤的時程能夠提早。

