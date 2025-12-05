核三有望重啟 卓揆：多元綠能政策與非核家園並不相排斥

卓榮泰5日表示，賴總統目前推動的是多元綠能與二次能源轉型，與非核家園政策並不相排斥。圖為核三廠。（本報資料照片）

外界關注非核家園是否成為過去式。卓榮泰5日表示，賴總統目前推動的是多元綠能與二次能源轉型，與非核家園政策並不相排斥。在法規上來說原本定義2025非核家園這項法條已修改，意味著非核家園時程延後，但對於新型核能，若在全性、核廢料處置等項目獲得改善，政府與民眾有可能在高度共識下接受新的核能形式，屆時，「非核家園」這幾個字的定義可能需要重新評估。

卓榮泰接受「寶島全世界」節目專訪時提到，對於核電重啟時程，最著要還是要先看自主安全檢查結果，現在進行式是核安會已制定再運轉計畫並交由台電，台電必須依照計畫進行自主安全性檢查，整個工程約需一年半至兩年時間。如果從明年開始計算，最快會落在2028年。

廣告 廣告

但他強調，誰也不能保證自主安全檢查的結果，也可能檢查後發現無法執行，例如部分設備已無法取得、或機組狀況已不適合作業，假設自主檢查認定安全無虞，後續仍需送交核安會審定，由核安會決定是否准許再運轉；若核安會同意，才有可能重啟。

主持人鄭弘儀追問，那非核家園是否真的成為過去式？卓指出，「非核家園」是民進黨既定政策目標，原本設定在2025年，也曾寫入電業法。但相關條文後來已修改，意味著時程可能延後。不過，民進黨仍積極推動多元綠能，這與非核家園並不矛盾。

此外，卓榮泰提到，未來若新型核能技術成功商轉，且在安全性、核廢料處置等項目獲得改善，政府與民眾有可能在高度共識下接受新的核能形式。屆時，「非核家園」這幾個字的定義可能需要重新評估。

他強調，賴總統目前推動的是多元綠能與二次能源轉型，與非核家園政策並不相排斥。

【看原文連結】

更多udn報導

安迪食道癌病逝有前兆 3惡習埋下死亡未爆彈

台灣錢淹腳目！「億萬富豪」人數超越日法等國

台人泡麵愛加1物 韓學生吃完驚呼「真的有差」

台灣夜市正消失？網點名3因素：沒存在必要