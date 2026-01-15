核三有望重啟？新舊廠長交接 喊話2年完成安檢、恢復運轉

核三廠今日舉行新舊任廠長交接，新廠長陳新儒指出，預計1.5至2年內完成安檢報告，申請電廠恢復再運轉。（本刊資料照）

電力重鎮核三廠今（15日）舉行新舊任廠長交接，在台電董事長曾文生親自監交下，由資深核三人陳新儒接任廠長。陳新儒上任首度公開表態，核三廠已啟動「自主安全檢查」，預計1.5至2年內完成高標準安檢報告，並正式申請電廠恢復再運轉。

核三真的準備重啟了嗎？

曾文生致詞時指出，核三已進入運轉相關精進工作，但核安是基於專業與良知，並非只為了通過核安會標準。他特別要求主管與社會溝通時，捨棄艱深的專業術語，改用一般人聽得懂的方式說明，強調「講給我媽媽聽得懂，社會就聽得懂」，台電要交出一份對全民負責的答案。

陳新儒也提出具體時程，表示將邀請國外專家參與，確認安檢完整性，相關報告完成後將接受社會公評，目標明確指向申請核三廠恢復再運轉。他同時承諾，未來會更主動傾聽地方聲音，透過人才晉用與產業連結，讓電廠不只是發電設施，而是與恆春半島共存共榮的力量。

地方能否放心接受？

廠長交接典禮現場，多名恆春半島民代到場觀禮，態度審慎。部分地方人士認為，核三存在40年，對就業與地方財政有實質貢獻，只要安全無虞並提高回饋，多數居民並不排斥延役；但也有居民憂心廠齡老化與高階核廢料最終處置未解，仍是長年心結。

核三廠共有2部機組，一號機已於113年停機，二號機於114年5月停機，同年8月核三重啟公投，有434萬人投同意但並未達到門檻。

