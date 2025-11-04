核三有望重啟？ 龔明鑫：台電評估結果將於1個月內公布

面對藍委張智倫追問核三議題；經濟部長龔明鑫回應，台電已依程序將核三廠現況評估報告送交經濟部審查，會在一個月內對外公布核三是否適合啟動。（圖／摘自國會頻道）

行政院長卓榮泰4日率經濟部長龔明鑫等官員赴立法院備詢，國民黨立委張智倫聚焦核三廠重啟評估，連番追問經濟部何時公布結果。經濟部長龔明鑫回應，台電已依程序將核三廠現況評估報告送交經濟部審查，會在一個月內對外公布核三是否適合啟動。

張智倫指出，核三廠重啟牽涉台灣未來十年能源環境，經濟部評估用電量每年平均成長1.7％，但AI產業興起對電力需求極高，若不提前準備，恐將出現供電缺口。他問道：「發展AI需要龐大算力，經濟部評估中是否有納入這部分用電量？」

龔明鑫表示，2032年前發展AI算力所需的電力設施，都納入能源規畫中。另外，台電已送出核三廠現況評估報告，依照兩個必要、三個原則辦理，目前兩個必要已完成並公告。

張智倫追問，報告目前屬密件，未來會公布哪些內容？龔明鑫回應，重點在於是否適合啟動，評估結果出爐後會對外說明，不論可啟動或不適合啟動都會公開理由。

張智倫進一步問及時程，要等三個月或一個月內才會有結果？龔明鑫回覆，不用那麼久，會盡快完成，一個月內一定會有，並承諾會將相關資訊提供立法院。

至於外界關心的經費、核安與核廢問題。龔明鑫表示，目前不會細列金額，初步只針對是否適合重啟做出結論，最主要就是這個答案；後續若啟動評估階段，涉及更換設備、老化測試、經費多寡等細節都要經過測試，才能決定是否需要調整，如有後續，也會有自我檢視的做法。

行政院長卓榮泰補充，核安會提出審查辦法，因為時間到了，所以台電就相關辦法提出一個計畫，如果要啟動，將來還有一大段程序，是自主安全檢查。

