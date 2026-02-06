核三真要重啟？龔明鑫認3月會提出再運轉計畫

即時中心／潘柏廷報導

民進黨政府長期主打「非核家園」並透過政策一一落實，直到去年（2025）屏東的核三廠2號機已屆期停機，真正完成目標；但經濟部先前透露，台電預計於今年（2026）3月提送核二、三廠再運轉計畫，引起各界高度關注。對此，經濟部長龔明鑫昨（5）日也證實「再運轉計畫3月份就會提出」。

龔明鑫昨日在經濟部年終記者會中，就「穩定電力供應、提升電網韌性」議題提及核電，今年要做2件事情，第一是提出再運轉計畫，第二則是開始自主安全檢查。

同時，龔明鑫透露，再運轉計畫3月份就會提出，自主安全檢查已在1月15日與美國西屋公司簽約，很快就可以開始啟動自主安全檢查。

經濟部去年就坦言，台電啟動自主安全檢查，評估核電廠各項設施設備可延長運轉年限及必要之補強，核三廠預計1.5至2年內完成；而核二廠因乾貯設施延宕近10年，反應爐內用過核燃料須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程將比核三廠更長。另台電預計於今年3月提送核二、三廠再運轉計畫。

