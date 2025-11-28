核三自主安檢報告2027年送審 要取得換發執照須過3關

（中央社記者曾智怡、曾筠庭台北28日電）經濟部核准台電核二、核三廠現況評估報告，兩廠再運轉計畫預計明年3月提送核安會，台電同步展開自主安檢。台電董事長曾文生表示，台電會按「核安會所開考卷」落實各項準備工作，核三廠自主安檢約需1.5到2年，完成後將再送核安會審查。

核子反應器設施運轉執照申請審核辦法規定，若核安會審查通過再運轉計畫，台電須按計畫「演練」，並提交執行報告，經由核安會再次審查，同時間，核三自主安檢報告也要審查，2份報告獲准後，才能取得換發運轉執照，送填燃料。換言之，若核三要再運轉，須歷經核安會3次核定。

經濟部長龔明鑫今天出席活動前受訪表示，經濟部已於昨日簽核核電現況評估報告，台電正式啟動自我評估作業，因需與原廠合作，預估約需1年半至2年完成，時程落在2027年中至年底；屆時將把報告送交核安會審查。至於審查所需時間則由核安會決定，他強調經濟部是受審單位，相關進度將尊重核安會安排。

曾文生下午對媒體說明，台電再運轉計畫包括核電廠相關人員編制、機組裝置狀況如何重回運轉基本條件，台電向核安會提出再運轉計畫後，會根據此內容執行。根據「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」第16之2條，再運轉計畫執行完成，台電應提出執行結果報告，經核安會核定，並換發運轉執照後，才能裝填核子燃料，繼續運轉。

再運轉計畫明定6大事項包括，第1、廠址、機組現況及計畫排程；第2、組織、人力配置及訓練規劃；第3、設施再運轉工作項目及定期維護與檢查規劃；第4、運轉期間法規及運轉文件恢復規劃；第5、品質查證方案及稽查計畫；第6、其他主管機關指定事項。

至於自主安全檢查，曾文生表示，牽涉機組相關裝置檢查，耗時較長，包括設備老化狀況評估、老化時間分析、耐震安全強化等，以及核島區部分，須原設計廠商協助自主安全檢查工作，正積極與原廠洽談，估需1年半到2年時間，將報告提送核安會審查，重啟與否要看核安會審查結果。此外，台電也要同步進行同儕審查。

被問及核安會審查時間，他說，因為台電是受管制機關，不方便替管制機關說明。

重啟預算方面，他指出，依照法規定採年度預算編列，「就是我做到什麼地方需要多少錢」，估要等到自主安檢、核安會審查到一個階段，才能夠確定整體經費規模。他也提到，國際電力裝置市場是賣方市場，所以也要努力及早規劃。

環團關切二次環評，曾文生說，台電一定遵照主管機關決定，按核管法修正後規定框架落實準備工作，也對社會做說明，現在相當於「核安會開了一張考卷」，台電正逐步完成所需內容，再提交核安會審查。

經濟部補充，台電啟動自主安全檢查，評估核電廠各項設施設備可延長運轉年限及必要的補強，核三廠預計1.5至2年內完成；而核二廠因乾貯設施延宕近10年，反應爐內用過核燃料須待室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程將比核三廠更長。（編輯：潘羿菁）1141128