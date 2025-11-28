核三自主安檢需時1年半 龔明鑫：評估報告最快2027年中送核安會

經濟部今天(28日)宣布，已正式核定台電核電廠現況評估報告，後續將針對具再運轉可行性的核二、三廠同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。經濟部長龔明鑫傍晚受訪表示，核三自主安檢需要1年半到2年時間，推算時程，台電會在2027年中到該年底將評估報告送交核安會審查，但會審查多久則要尊重核安會職權。

經濟部補充說明，兩座核電廠的自我安檢評估，包括耐震安全、輻射相關議題查核、系統設備結構的老化評估管理等。而核二廠因乾貯設施延宕近10年，反應爐內用過核燃料須等到室外乾貯設施啟用才能移出，爐心清空後才可進行反應爐相關安檢，因此安檢期程會比核三廠長。

至於再運轉計畫，經濟部表示，台電預計會在2026年3月核二、核三廠再運轉計劃提送核安會審查。(編輯：宋皖媛)