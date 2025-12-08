核三重啟延役？童子賢：核綠共存是台灣發展方向
〔記者方韋傑／台北報導〕近日核三廠是否重啟成為社會討論焦點，和碩(4938)董事長童子賢今日受訪表示，台灣能源必須同時兼顧穩定、乾淨與經濟效率，「核綠共存」將是台灣面對氣候變遷與能源需求時不可避免的方向。他對重啟所需的兩年時程未作快慢判斷，強調執行進度應由專業單位評估，自己扮演的是倡議者角色，不會介入政治攻防。
童子賢指出，台灣地狹人稠、不產能源，若要替產業與民生提供乾淨且穩定的電力，核能與綠能必須並進。他說，「我主張核綠共存，至於每個月、每年的進度，我不是執行機關，應信賴專業組織。」童認為，主管機關與相關領導人已在積極面對氣候變遷，因此能源路線的選擇與調整，應回到風險管理與技術專業，而非政治操作。
針對社會關注的兩年重啟時程是否過長，童子賢重申政治中立立場、避免給出主觀判斷，強調能源問題攸關產業競爭力與國家安全，需以科學與制度治理為主軸，而非情緒化辯論。童子賢倡議核綠共存，強調全球主要經濟體即使擁有豐富能源，仍以核能作為穩定電力來源。
童子賢說，美國身為全球最大石油與天然氣生產國，過去十年依然維持約兩成核能占比；歐盟27國在德國不使用核能的情況下，2024年核能占比仍達23.6%。相關案例顯示單靠綠能難支撐完整且高品質的電力系統，而台灣在地理條件與能源選項上更為受限，應務實評估各種組合。
童子賢觀察，若太陽能在台灣過度擴張，光電板可能壓縮農業用地，導致糧食安全風險，綠能發展仍須搭配其他乾淨能源彌補間歇性不足。因此，回顧自己十年前就在清華大學呼籲勿放棄核能研究能力，並於三年前公開提出「若沒有核能協助，綠能難以獨自完成任務」的觀點。
童子賢指出，AI發展高度依賴穩定供電，在全球科技供應鏈中台灣已是不可或缺的關鍵夥伴，不必過度焦慮國際AI指數排名的前後變動，應保持穩定心態，持續補強人才與生態系，讓台灣在既有優勢上踏實前進。
