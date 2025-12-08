核三重啟是假議題?童子賢:核綠共存 未來大方向

國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢（左）表示，「核綠共存是不可避免的」。圖為童子賢八日獲核能學會頒發「特殊貢獻獎」，右為核能學會理事長葉宗洸。（中央社）

台電擬於明年三月送審核二、核三廠再運轉計畫，外界質疑核三重啟是假議題。國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢八日表示，目前為止相關主管機關和領導人，都很認真應對全球氣候變遷議題；若要防止氣候變遷，同時提供台灣乾淨穩定能源，「核綠共存是不可避免的」，核電、綠電共同並行是未來大方向。

童子賢獲核能學會頒發特殊貢獻獎，表揚他在許多場合不遺餘力推廣核能民主應用所做的努力。他坦言，獲獎有一點小意外，並感謝能與相同理念的人一起努力，替台灣找出乾淨、經濟、智慧，而且穩定、有效率、高品質的電力，「這是我們共同的心願」。

對於是否擔心核三重啟是假議題？童子賢回應，目前為止相關主管機關和領導人，都很認真應對全球氣候變遷議題；如果要防止氣候變遷，又要提供台灣乾淨與穩定的能源，「核綠共存是不可避免的」，政治層面上的互相攻防都有，他不會涉入太多。

若核三重啟時間須等上兩年，相關時程是否會太久？童子賢表示，有關重啟的每月或每年進度，他不是執行機關，就是希望倡導觀念，讓電力更乾淨、更有效率，執行面就讓專業單位去做。