核三重啟時間有譜 龔明鑫鬆口：若一切順利 最快2028年

經濟部核定台電核電廠現況評估，確定核二、核三具重啟可行性，將同步啟動自主安檢以及研提再運轉計畫，預計兩廠再運轉計畫2026年3月提送核安會。經濟部長龔明鑫今天(1日)明確表示，核三自主安檢需要1年半到2年時間，最快2027年中將報告提送核安會，而依照國外審查經驗，最快也需要1年半時間，也就是說，若一切順利，核三最快可於2028年正式重啟。

政府同步針對核二廠、核三廠啟動自主安檢以及研提再運轉計畫。經濟部日前表示，兩廠的再運轉計畫，預計於2026年3月提送核安會。另外，經濟部評估，核三的自主安檢預計要1年半到2年時間，而核二廠則因爐心仍有用過燃料棒，需待乾貯設施興建完畢，將用過燃料棒自爐心取出，才能做自主安檢，因此會花比較長時間。

廣告 廣告

評估一出，各界紛紛將焦點鎖定核三廠何時重啟。龔明鑫1日在立法院答覆國民黨立委賴士葆時指出，核三自主安檢報告最快是2027年中到年底提交核安會，後續核安會要花多久時間審查不能確定，但若依照國外經驗來看，一般是1年半起跳。

龔明鑫傍晚與產業座談完畢，並在受訪時強調，核安會實際審查需要多久時間難以預測，但若台電能將自我安檢做得夠紮實，審查就可以比較快完成。他說：『(原音)從國際慣例上來講的話，大概審查時間是1.5年。但是也有審查時間長達5年、6年更長的都有。所以就是說我們當然希望我們自主的安全檢查做得越紮實越徹底的話，那核安會的檢查就會更簡便。如果我們做的可能不是那麼紮實的話，他可能又要要求，可能會從頭要求我們改善哪裡、改善哪裡，那時間就會拖久。 』

龔明鑫坦言，以現在盤點的各項時程來估算，若一切都順利的情況下，核三最快的重啟時間就是2028年。(編輯：宋皖媛/許嘉芫)