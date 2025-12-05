核三重啟等兩年太慢！清大教授葉宗洸稱核安核廢料有解：福島不重演、核廢變燃料

核二核三啟動安全檢查，台電評估需一年半到兩年，清大工程與系統科學系教授葉宗洸接受黃暐瀚專訪時指出，這的評估時程過度保守。他引用美國標準指出，川普總統已要求美國核管會對核電機組延役審查必須在18個月內完成，「我們臺灣的核安法規完全是按照美國的做法」，台灣沒有理由需要更長時間。針對賴清德總統提出的核安、核廢、社會共識三條件，葉宗洸從技術面逐一提出解方。特別是「社會共識」部分，核三公投雖因投票率未達25%門檻而不通過，但葉宗洸認為贊成票434萬票對上反對151萬票，「佔比是74%」，他認為有74%的民意支持。

核二核三重啟需時多久？台電評估兩年 葉宗洸認為核三可更快

針對核二核三的安全檢查時程，台電評估需要一年半到兩年完成安全評估，之後還需要核安會審查的時間（業界稱為「N年」），因此媒體報導核三最快要到2029年中才能重啟運轉。

不過葉宗洸認為這個評估「過度保守」，尤其是核三的部分。他指出，核三一號機去年7月停機，二號機今年5月停機，停機時間都不長，而且停機前都已經按照正常流程完成歲修和安全檢查。「你才剛做完安檢，為什麼還要再花一年半到兩年做安全評估？」他認為核三半年到一年就能完成檢查。

相較之下，核二停機時間較長，雖然狀態維護良好，但確實需要較多時間進行評估，葉宗洸認為台電估的一年半到兩年「套用在核二上面是合理的」。

他也提到，美國川普總統已要求核管會對延役機組的審查必須在18個月內完成，而台灣的核安法規完全是按照美國做法。他認為檢查工作可以分階段進行，「檢到哪送到哪」，讓審查與檢查平行進行，不必等全部檢查完才送件，如此一來時程可以再壓縮。

燃料採購成關鍵變數 核三與西屋合約倒數 核二需重新排隊

即使核電廠通過安全檢查與審查，沒有燃料也無法發電。葉宗洸強調，燃料採購的時間因素可能比安檢更急迫。

核三使用的是西屋公司供應的燃料，目前雙方的燃料採購合約還在有效期內。根據合約，台電下單後西屋必須在18個月內供應燃料。葉宗洸引述西屋人員說法，這份合約「所剩時間不長」，對方表示是「a couple of years」（幾年內）就要失效。

「如果合約到期，你就要重新排隊。」葉宗洸說，全球核能復甦，各國對燃料棒需求大增，日立公司在台高階主管今年9月就公開表示，「如果台灣現在要採購新燃料，可能要排隊排很久，我們訂單太多已經供不應求。」

核二的情況更複雜。核二使用奇異公司的燃料，但雙方已經沒有燃料合約，「你核二今天要重啟，就是要排隊，排隊排多久？三年。」葉宗洸直言，核二的燃料採購會是更大的挑戰。

核安技術大幅提升 專家：福島等級災害可避免

針對賴總統提出的第一個條件「核安」，葉宗洸表示，2011年福島核災後，全球核工業為提升核能安全做了非常多努力。

他指出，當時包括歐洲、美國和台灣都進行了核電廠壓力測試，台灣更獨創「斷然處置措施」，確保電廠在發生冷卻水喪失事故時仍能安全停機。這套措施包括三道防線：深水池、移動式電源車、以及可以抽取海水的移動式幫浦。「因為我們的電廠都蓋在海邊，可以順利抽取海水來幫反應器爐心做冷卻。」

葉宗洸表示，這套技術推出後，台電已經連續10年進行相關演習，而且技術還進到學術期刊發表，「現在全世界的沸水式反應器，就類似核一核二這種設計的反應器，全部都參考。」他認為，即使是現有核電廠，在遇到事故時都可以確保安全停機，「絕對不會再發生類似福島電廠的事故。」

「核廢料」能再利用？第四代反應爐技術存在 但商轉時程成變數

針對最棘手的「核廢」問題，葉宗洸表示，他不喜歡用「核廢料」這個詞，因為這些用過的燃料棒「一點都不廢」。

他解釋，現有核電廠退下來的燃料棒，其實只使用了裡面5%的鈾燃料，「其他95%都沒有用到」。而第四代核反應器，特別是快中子反應器，可以把剩下這95%繼續使用，「還有90%可以拿來作為第四代核反應器的燃料，然後來發電。」

此外，這種第四代反應器還可以透過「核轉化」技術，把長半衰期的核種（可能需要千年甚至萬年才能衰變）轉化成短半衰期，甚至不具放射性的核種。「核廢現在已經不像大家過去所想像的完全沒有辦法處理，核廢是可處理的。」

葉宗洸指出，中國已經有一台第四代反應爐在運轉，美國這邊的技術預計10年內可以商轉。

核三公投未過門檻 但投票贊成票佔74% 民意解讀各有立場

針對「社會共識」這個條件，葉宗洸務實地解讀了核三公投的結果。「確實沒有通過，因為沒有超過25%門檻，可是贊成的票數434萬票，比151萬票的反對遠遠超過，所以佔比是74%。」他認為，從票數結構來看，支持方以近3倍差距領先反對方，顯示支持核能續用的民意基礎相當穩固。加上多次民調都顯示過半民眾支持核電，「社會共識」這個條件應該已經成立。

他也指出，台灣目前90%以上電力來自火力發電，形同「火電家園」，考慮到空污與碳排問題，民眾對核電續用的期待會越來越高。

不過，公投結果的解讀本身就存在爭議。支持核電者強調「去投票的人七成多贊成」，但也有人認為未投票者可能是反對、不表態或根本不在乎此議題。投票率未達25%門檻是制度上的事實，這反映的是動員不足、社會保留態度，還是議題本身缺乏急迫性？不同立場有不同詮釋。

葉宗洸的解讀代表了支持核電方的觀點，但「社會共識」是否真正形成，恐怕還需要更多對話空間。

美國核能復甦加速 台灣產業鏈尋求合作機會

葉宗洸此次赴美考察，也帶回了美國核能發展的最新動態。

川普總統對振興核電高度重視，已經下令要在明年7月4日美國建國250週年前，讓三款微型反應器（MMR/SMR）進入臨界狀態，也就是測試成功。目前確定的測試項目包括Radiant Nuclear的Kaleidos™微型反應器（明年開始測試）和西屋公司的eVinci™微型反應器（2028年開始測試）。此外，川普也要求西屋在2030年前推出10台第三代加強型反應器。

葉宗洸此行與西屋公司達成初步共識，希望未來清華大學如果要建置微型反應器，可以讓西屋「帶著工程師跟設計圖直接到台灣來蓋」，材料取得、組件採購、建置工程都由台灣廠商負責。他這次帶了四家台灣製造業一起訪美，西屋採購部門三位主管到場聽簡報後表示，未來下訂單時「台灣一定是我們發出RFQ（報價邀請）的地方」。

葉宗洸認為，這不只是為清華取得一台微型反應器，更重要的是「帶動台灣產業跨足核能產業」，讓台灣廠商取得核能等級認證後，成為西屋在全球推廣核反應器的穩定供應鏈。