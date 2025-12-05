核三重啟等兩年太慢！清大教授葉宗洸稱核安核廢料有解：福島不重演、核廢變燃料
核廢料「一點都不廢」！清大教授揭：用過燃料棒 95% 都能回收變成「新燃料」！中國已經有一台第四代反應爐，美國技術預計10年內可商轉
核二核三啟動安全檢查，台電評估需一年半到兩年，清大工程與系統科學系教授葉宗洸接受黃暐瀚專訪時指出，這的評估時程過度保守。他引用美國標準指出，川普總統已要求美國核管會對核電機組延役審查必須在18個月內完成，「我們臺灣的核安法規完全是按照美國的做法」，台灣沒有理由需要更長時間。針對賴清德總統提出的核安、核廢、社會共識三條件，葉宗洸從技術面逐一提出解方。特別是「社會共識」部分，核三公投雖因投票率未達25%門檻而不通過，但葉宗洸認為贊成票434萬票對上反對151萬票，「佔比是74%」，他認為有74%的民意支持。
核二核三重啟需時多久？台電評估兩年 葉宗洸認為核三可更快
針對核二核三的安全檢查時程，台電評估需要一年半到兩年完成安全評估，之後還需要核安會審查的時間（業界稱為「N年」），因此媒體報導核三最快要到2029年中才能重啟運轉。
不過葉宗洸認為這個評估「過度保守」，尤其是核三的部分。他指出，核三一號機去年7月停機，二號機今年5月停機，停機時間都不長，而且停機前都已經按照正常流程完成歲修和安全檢查。「你才剛做完安檢，為什麼還要再花一年半到兩年做安全評估？」他認為核三半年到一年就能完成檢查。
相較之下，核二停機時間較長，雖然狀態維護良好，但確實需要較多時間進行評估，葉宗洸認為台電估的一年半到兩年「套用在核二上面是合理的」。
他也提到，美國川普總統已要求核管會對延役機組的審查必須在18個月內完成，而台灣的核安法規完全是按照美國做法。他認為檢查工作可以分階段進行，「檢到哪送到哪」，讓審查與檢查平行進行，不必等全部檢查完才送件，如此一來時程可以再壓縮。
燃料採購成關鍵變數 核三與西屋合約倒數 核二需重新排隊
即使核電廠通過安全檢查與審查，沒有燃料也無法發電。葉宗洸強調，燃料採購的時間因素可能比安檢更急迫。
核三使用的是西屋公司供應的燃料，目前雙方的燃料採購合約還在有效期內。根據合約，台電下單後西屋必須在18個月內供應燃料。葉宗洸引述西屋人員說法，這份合約「所剩時間不長」，對方表示是「a couple of years」（幾年內）就要失效。
「如果合約到期，你就要重新排隊。」葉宗洸說，全球核能復甦，各國對燃料棒需求大增，日立公司在台高階主管今年9月就公開表示，「如果台灣現在要採購新燃料，可能要排隊排很久，我們訂單太多已經供不應求。」
核二的情況更複雜。核二使用奇異公司的燃料，但雙方已經沒有燃料合約，「你核二今天要重啟，就是要排隊，排隊排多久？三年。」葉宗洸直言，核二的燃料採購會是更大的挑戰。
核安技術大幅提升 專家：福島等級災害可避免
針對賴總統提出的第一個條件「核安」，葉宗洸表示，2011年福島核災後，全球核工業為提升核能安全做了非常多努力。
他指出，當時包括歐洲、美國和台灣都進行了核電廠壓力測試，台灣更獨創「斷然處置措施」，確保電廠在發生冷卻水喪失事故時仍能安全停機。這套措施包括三道防線：深水池、移動式電源車、以及可以抽取海水的移動式幫浦。「因為我們的電廠都蓋在海邊，可以順利抽取海水來幫反應器爐心做冷卻。」
葉宗洸表示，這套技術推出後，台電已經連續10年進行相關演習，而且技術還進到學術期刊發表，「現在全世界的沸水式反應器，就類似核一核二這種設計的反應器，全部都參考。」他認為，即使是現有核電廠，在遇到事故時都可以確保安全停機，「絕對不會再發生類似福島電廠的事故。」
「核廢料」能再利用？第四代反應爐技術存在 但商轉時程成變數
針對最棘手的「核廢」問題，葉宗洸表示，他不喜歡用「核廢料」這個詞，因為這些用過的燃料棒「一點都不廢」。
他解釋，現有核電廠退下來的燃料棒，其實只使用了裡面5%的鈾燃料，「其他95%都沒有用到」。而第四代核反應器，特別是快中子反應器，可以把剩下這95%繼續使用，「還有90%可以拿來作為第四代核反應器的燃料，然後來發電。」
此外，這種第四代反應器還可以透過「核轉化」技術，把長半衰期的核種（可能需要千年甚至萬年才能衰變）轉化成短半衰期，甚至不具放射性的核種。「核廢現在已經不像大家過去所想像的完全沒有辦法處理，核廢是可處理的。」
葉宗洸指出，中國已經有一台第四代反應爐在運轉，美國這邊的技術預計10年內可以商轉。
核三公投未過門檻 但投票贊成票佔74% 民意解讀各有立場
針對「社會共識」這個條件，葉宗洸務實地解讀了核三公投的結果。「確實沒有通過，因為沒有超過25%門檻，可是贊成的票數434萬票，比151萬票的反對遠遠超過，所以佔比是74%。」他認為，從票數結構來看，支持方以近3倍差距領先反對方，顯示支持核能續用的民意基礎相當穩固。加上多次民調都顯示過半民眾支持核電，「社會共識」這個條件應該已經成立。
他也指出，台灣目前90%以上電力來自火力發電，形同「火電家園」，考慮到空污與碳排問題，民眾對核電續用的期待會越來越高。
不過，公投結果的解讀本身就存在爭議。支持核電者強調「去投票的人七成多贊成」，但也有人認為未投票者可能是反對、不表態或根本不在乎此議題。投票率未達25%門檻是制度上的事實，這反映的是動員不足、社會保留態度，還是議題本身缺乏急迫性？不同立場有不同詮釋。
葉宗洸的解讀代表了支持核電方的觀點，但「社會共識」是否真正形成，恐怕還需要更多對話空間。
美國核能復甦加速 台灣產業鏈尋求合作機會
葉宗洸此次赴美考察，也帶回了美國核能發展的最新動態。
川普總統對振興核電高度重視，已經下令要在明年7月4日美國建國250週年前，讓三款微型反應器（MMR/SMR）進入臨界狀態，也就是測試成功。目前確定的測試項目包括Radiant Nuclear的Kaleidos™微型反應器（明年開始測試）和西屋公司的eVinci™微型反應器（2028年開始測試）。此外，川普也要求西屋在2030年前推出10台第三代加強型反應器。
葉宗洸此行與西屋公司達成初步共識，希望未來清華大學如果要建置微型反應器，可以讓西屋「帶著工程師跟設計圖直接到台灣來蓋」，材料取得、組件採購、建置工程都由台灣廠商負責。他這次帶了四家台灣製造業一起訪美，西屋採購部門三位主管到場聽簡報後表示，未來下訂單時「台灣一定是我們發出RFQ（報價邀請）的地方」。
葉宗洸認為，這不只是為清華取得一台微型反應器，更重要的是「帶動台灣產業跨足核能產業」，讓台灣廠商取得核能等級認證後，成為西屋在全球推廣核反應器的穩定供應鏈。
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 10
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 5 小時前 ・ 39
印航737飛機「離奇消失」13年 竟在1處找到了！
國際中心／王靖慈報導印度航空一架波音737居然在公司內部失蹤了整整13年，這架飛機停飛後就被航空公司忘了它的存在。在近日這架飛機終於被發現，更誇張的是，印度航空還未此默默付了12萬美元（約新台幣376萬元）的停放費，消息曝光後，引發國際媒體關注。民視 ・ 1 天前 ・ 11
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 32
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 62
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 35
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫狂跌 濕冷天氣又要來了
受東北季風影響，今（4）日台灣各地清晨至上午仍感受偏涼冷，尤其北部及東半部地區有零星降雨，不過還沒冷完！氣象專家預估，最強一波冷空氣將在下週六（13日）南下，屆時全台氣溫恐大幅下滑，局部地區低溫甚至可能降至10度左右，提醒民眾注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 10
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 1074
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
中國人不來也行 日記者赴京都「被旅遊現況嚇到」：人間地獄
日本與中國關係緊張，中國遊客減少引發京都觀光疑慮，但日媒記者實地走訪發現人潮依舊洶湧。來自多國的遊客填補缺口，京都旅遊業並未因陸客下降而受重創。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 93
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 137
房子登記名下就安全？「賭鬼爸偷賣房」警世錄：4種文件連家人都不能給
房子有可能會被偷賣，甚至是莫名其妙被過戶嗎？一名網友日前表示，他購入一間房屋後，就被要求房屋權狀要交給家人保管，卻發現家人竟想把房子偷偷賣掉，為此請教廣大網友該如何是好。針對這類不動產糾紛問題其實並不罕見，甚至是曾發生在台灣、號稱「台版地面師」的不動產詐騙事件，究竟原PO要如何避免憾事發生，不少人也紛紛給出建議。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
入冬最猛降溫！挑戰「大陸冷氣團等級」 這天最凍剩10度、連4天好冷
入冬後最強冷空氣來襲！天氣風險分析師薛皓天指出，下週末起北方系統增強，中層以上有槽線通過，帶動底層東北季風南下，預估影響時程從下週六至下週二，夜間至清晨時段氣溫低，這波可能是入冬以來最強冷空氣，有機會達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 1 天前 ・ 153
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 20 小時前 ・ 27
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 464
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 7
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度
0度線南下入侵台灣！ 「最冷時刻」降臨下探14度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3