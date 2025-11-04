核三重啟評估1個月內公布 龔明鑫：會盡快說明是否適合

行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫備詢。李政龍攝



行政院長卓榮泰今(11/4)日赴立法院備詢，立委張智倫質詢時詢問，核三重啟的評估是否在1個月內，就會有重啟的評估報告出來?經濟部長龔明鑫答詢時說，會盡快給立法院和大眾知道，主要是公布「適不適合啟動」重啟這部分，若評估適合啟動，後續會有自我安全檢查等的程序來走。

張智倫質詢時詢問，經濟部評估台灣未來10年用電，未來每年用電量成長大約是多少?龔明鑫表示，每年平均增長1.7%左右，現在估算是這樣。張智倫表示，未來台灣要導入AI，很多專家學者質疑，發展AI需要龐大算力跟穩定的能源，未來台灣用電量可能不足，最近大家也在討論，核三重啟評估是否送到經濟部審查?

龔明鑫說，目前評估至少到2032年都會穩定供電，已經把可能要發展AI算力的部分也納入計算了，政府會供應廠商所需的電力相關設施。核三廠重啟評估將按照程序來走，的確台電是有送「現況評估報告」過來，如果經濟部覺得OK的話就會簽核，然後就會啟動程序。依照「2個必要、3個原則」評估，相關辦法已經公告，將依照公告程序來辦理。

張智倫詢問，核3廠評估報告在台電是屬於密件?龔直言，「對，送到我們部裡來的」。張追問，既然是密件，那未來會拿什麼樣的報告給立法院、大眾去了解?龔回應，基本上就是「適不適合啟動」這件事，重要的也就是評估後適不適合啟動，如果經濟部簽核之後，也會對外說明說適不適合啟動。如果適合啟動，就按照程序來走；如果不適合啟動，也會說明原因，很快就會有結果，

龔明鑫還說，開始啟動或評估的時候，要換什麼設備，這要有老化性的測試，這些才會牽涉到經費的多寡，現在還沒有辦法評估相關設備要不要換，後續測試之後，才能知道有沒有需要更換。若評估適合啟動，後續會有自我安全檢查的程序。

卓揆說，核安會現在提出一個審查的辦法，這個辦法現在已經時間到了，所以台電先就這個辦法提出一個計劃評估啟動，將來還有一大串的程序是自主安全檢查。

立委李彥秀質詢時也詢問，一旦啟動了這個自自我自主檢查的話，說要3年半的時間重啟，可是美國2年2個月就可以重啟，所以時間不能縮短嗎?龔明鑫答詢說，一旦啟動自主檢查，當然希望時間縮短，但這不完全取決於經濟部，因為還有國外配合廠商的部分，必須配合他們的時程。

