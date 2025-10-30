核三重啟露曙光！台電估最快2029年中可再發電
台灣能源轉型關鍵戰場之一的核三廠，重啟再運轉的討論終於出現實質進展。台電於10月29日向立法院報告指出，核三廠現況評估報告已於10月13日提交經濟部審查，若獲核可，台電將依規定進行「自我安全檢查」與「再運轉計畫」編撰。依照規劃，整個過程預估耗時約3年半，若進展順利，最快可於2029年中重新啟動。
據《中時新聞網》報導，台電總經理王耀庭在立法院經濟委員會中表示，核三現況評估已完成，接下來將依核准結果展開自主安檢與再運轉準備。副總經理許永輝則補充，安檢內容包括設備老化、輻射影響、耐震安全、機組現況與安全分析等項目，時間約需1年半至2年。此階段同時也將提出核三重啟所需經費，並尋求社會共識，若社會接受，方能進一步向核能安全委員會（核安會）送件申請再運轉。
台電內部說明，當自我安檢結束、並獲社會共識後，台電才會正式向核安會提送重啟申請。在審查階段，台電將同步進行設備與爐管更新，這部分約需2年。整體而言，從自我安檢到設備更新，預估整體流程需時約3.5年，但過程中仍存在許多不可掌握的變數，例如政策變動或社會輿論態度。
核安會主委陳明真29日於「核能治理透明化公聽會」上表示，目前尚未收到台電提交的「再運轉計畫」，但若文件送達，核安會將立即啟動審查程序，並依循「核安無虞、核廢有解、社會共識」3大原則審慎處理，確保安全與程序透明。
目前核三廠狀態相較其他核電廠仍屬最佳。由於核三剛停機，相關人力與設備維持完整，安檢條件最為成熟，也因此被視為台灣核能重啟的最有利起點。
針對核三是否應該延役或重啟，前台電核安總稽查王琅琛指出，台灣核電廠多採美國標準設計，若能依照美方延役經驗與核安法規操作，相信核安會能依法監督台電，確保安全無虞。他回顧指出，早年核一、核二、核三的延役申請幾乎已進入核准階段，但因2011年福島核災而延宕至今；如今社會氛圍已逐漸轉變，只要政府不反對，台灣有能力確保核安，甚至核二廠也具備再運轉的可行性。
前第二核能發電廠廠長林文昌則感嘆，台灣核能發展近40年，如今陷入近乎停擺的局面「實在非常感傷」。他強調，若完全排除核能，2050年淨零碳排目標恐成空談，核能必須與再生能源並行，才能達成國家減碳承諾。他也提醒，台電目前進行自我檢視時，不宜採取「邊拆邊檢」方式，否則未來重啟將面臨更高的經濟與時間成本。
前原能會放射性物料管理局長黃慶村則指出，全球正迎來「第3次核能復興」浪潮，這是1條「不可回頭的路」。他以美國為例，總統川普上任後積極推動核電建設與新技術，顯示政府對能源轉型的高度重視。他建議台灣應取消核能除役計畫及相關預算，改以延續核能人才與技術為目標，讓傳統與新興核能技術互補發展，而非相互取代。
