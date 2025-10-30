核三重啟露曙光 台電傳最快時間點2029年中

台灣近年積極發展AI產業，不過卻面臨供電穩定度的質疑，核電重啟也成為矚目焦點。週三（29日）立法院召開核能相關公聽會，核安會表示，收到「再運轉計畫」後會立即啟動審查，台電內部透露，最快重啟時間落在2029年中。

台電「再運轉計畫」 核安會：若收到啟動審查

核電重啟有實質討論，週三立法院教育文化委員會召開「核能治理透明化」公聽會，核安會主委陳明真指出，還沒收到台電送交「再運轉計畫」，收到之後將立即啟動審查，也會依循「核安無虞、核廢有解、社會共識」3大原則因應。

廣告 廣告

經濟部次長賴建信表示，目前和安會已經針對核電包括使用相關執法已經公告，台電會依照法規的規定去進行相關的作業。對此，台電副總經理許永輝回應，台電已完成核電廠現況評估，由經濟部審理中，後續會實施自我安檢，再同步做運轉計畫。

核三最快重啟時間 傳台電估整體耗時3.5年

台電內部透露，自我安檢時間需要耗費1年半，另外也會提出重啟所需經費，社會共識下才向核管會提出重啟，整體耗時需要3年半，因此核電最快重啟時間就落在2029年。

國民黨立委楊瓊瓔表示，經濟部長提到9月份中佳已經解約，要求的無煤時程對方卻完全沒辦法給出數字，因此很高興聽到政府願意針對核能進行安全檢查，坦言希望腳程加快。民進黨立委蔡易餘則說，民進黨及行政院都不會排斥任何能源的可行性，不過由於核三廠還是有燃料池的問題，所以大概只剩3年到5年的時間可以放燃料棒。

也有學者指出，先前核一、核二、核三台電已經快取得執照，如今在社會共識下，政府不反對的話，核二也可以考慮重啟。AI浪潮崛起，隨著輝達等科技大廠進駐台灣，電力的穩定供應成為關鍵。

台北／黃子庭、郭致汎 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

恆春核三公投同意＞不同意 周春米：全國7成民眾未投票仍顯示不信任

核三廠旁2投票所「同意>不同意」 網驚呼：南部變天了嗎？

核三公投失敗！黃國昌喊修公投法 吳思瑤痛批：輸不起